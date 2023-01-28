Исчезли 840 миллионов рублей: суд поставит точку в громком деле главы «Азии Лес» о получении субсидии в Хабаровском крае

По версии следствия, лесозаготовительное предприятие незаконно получало субсидии из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель скандальной ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин в очередной раз предстанет перед судом в Хабаровске. Напомним, что, по версии следствия, лесозаготовительное предприятие незаконно получало субсидии из федерального бюджета. Помощь исчислялась сотнями миллионов рублей.

НАДЕЖДЫ

ООО «Азия Лес» открылось в Солнечном районе в 2012 году. Предприятие было заточено на лесозаготовку и лесопереработку для внутреннего и внешнего рынков. «Азия Лес» даже смогла попасть в список приоритетных инвестиционных проектов. Это сулило компании финансовую поддержку, налоговые льготы, новые лесосеки и другие преференции. Взамен компания должна была выполнить план по своему устройству и поставке пиломатериалов.

Спустя несколько лет все пошло наперекосяк. Предприятие отстало от исполнения договоренностей, но из перечня приоритетных инвестпроектов не вылетело - подсобил экс-зампред правительства Хабаровского края. «Азия Лес» продолжала получать положенные льготы, субсидии в сотни миллионов рублей и лесосеки на миллиарды. Например, по линии Минвостокразвития РФ, предприятие умудрилось отхватить 840 миллионов рублей на возмещение затрат по строительству объектов инфраструктуры.

Следствие считает, что получить деньги Александр Пудовкин смог благодаря недостоверным документам. С 2016 по 2018 годы он предоставлял в ведомство бумаги, по которым дела у «Азии Лес» шли плюс-минус нормально. Как известно, инвестиционный проект до сих пор не реализован. А в деле «Азии Лес» оказались замешаны экс-заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков и бывший начальник отдела министерства Александр Павлов.

ОФИЦИАЛЬНО

Александра Пудовкина уже обвиняли в даче взятки должностному лицу. Уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого в декабре 2020 года. Новое обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере». Вскоре материалы будут переданы в Центральный районный суд Хабаровска.

- В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и оказал содействие в изобличении иных участников криминальной схемы. Для компенсации причиненного государству ущерба на имущество обвиняемого и коммерческой организации совокупной стоимостью 500 миллионов рублей наложен арест, - прокомментировали в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по ДФО.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

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