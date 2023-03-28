Туристка из Хабаровска Дарья Мартыненко погибла в авиакатастрофе, ее муж - выжил Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Крушение вертолета Robinson 44 на Сахалине 17 февраля обросло подробностями. Напомним, что воздушное судно разбилось на пике Чехова, на борту было трое человек. Погибли пилот и туристка из Хабаровска Дарья Мартыненко. Ее муж выжил.

Супруги часто приезжали на Сахалин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

НА САХАЛИНЕ РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ

Супруги Дарья и Андрей Мартыненко вместе с четырехлетним сыном Спартаком приехали на Сахалин отдохнуть и отметить день рождения женщины. 15 февраля она праздновала свое 34-летие, о чем сообщила в соцсетях. Это была последняя запись хабаровчанки.

- Мне сегодня 34. Жить надо так, чтобы от каждого момента получать удовольствие. Именно этого я себе и пожелаю, - написала Дарья на своей страничке.

Семья Мартыненко очень любила Сахалин, часто приезжала сюда покататься на сноубордах и полюбоваться красотами острова. В особенно экстремальные места сына они не брали и оставляли его в отеле с няней. В роковое 17 февраля супруги уехали кататься на бордах без Спартака, обещали вернуться в начале 17:00. О грядущем полете на вертолете никому не сказали.

Дарья перед гибелью отметила свой 34 день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАРТИНА КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

В 15:05 (по сахалинскому времени) вертолет Robinson 44 взлетел с посадочной площадки «Оленья горка». Воздушное судно взяло курс на пик Чехова. В 15:16 вертолет сел на горе. Через некоторое время пилот должен был подтвердить взлет, но этого не случилось. В 16:02 произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

Прибывшие на место спасатели нашли обломки вертолета и троих человек. Погибшему пилоту в этот день исполнился 51 год, тело Дарьи почти двое суток не могли достать из-под груды искореженного железа. Выжившего Андрея в тяжелом состоянии немедленно эвакуировали в областную клиническую больницу в Южно-Сахалинске.

Спасатели незамедлительно направились на место ЧП Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Следком по факту крушения вертолета Robinson 44 на Сахалине 17 февраля завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку организовала транспортная прокуратура ДФО.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛ УПАВШИЙ ВЕРТОЛЕТ НА САХАЛИНЕ?

Владелицей рухнувшего вертолета Robinson 44 оказалась бизнесвумен Мария К. Ее компания предоставляла воздушные суда в аренду, чтобы люди могли посмотреть на живописный Сахалин сверху. Фирма широко рекламировалась, отсюда, вероятно, супруги Мартыненко и узнали об услуге. Оказалось, что бизнес строился без необходимых и очень важных документов.

- Установлено, что индивидуальный предприниматель организовала прогулочный полет граждан на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок (лицензии на полеты - прим. ред.). Транспортный прокурор в отношении бизнесвумен возбудил дело об административном правонарушении по статье «Оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством РФ требований». Постановление находится в региональном управлении Роспотребнадзора на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Помимо этого суд рассматривает иск, в котором ведомство требует запретить предпринимательнице возить людей за деньги на воздушных судах и рекламировать эти услуги. По крайней мере, без лицензии на полеты. Реклама платных прогулочных полетов на вертолетах Марии К. удалена из интернета.

СУДЬБА ВЫЖИВШЕГО В АВИАКАТАСТРОФЕ НА САХАЛИНЕ

Андрей Мартыненко получил травму позвоночника, у него были сломаны ребра, ушиблены глаз и ухо. Мужчине сделали операцию, 1 марта его выписали из больницы. На следующий день он вышел на связь в соцсетях и сообщил, что чувствует себя хорошо.

О грядущем полете на вертолете супруги никому не сказали Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока Андрей лежал в больнице, Спартака забрала его сестра и увезла в Хабаровск. Мальчику пришлось пережить неприятные дни: после ЧП его забрали у няни друзья семьи. Затем пришли органы опеки и отправили Спартака в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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