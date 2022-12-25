Перед Новым годом заработало огромное количество площадок и локаций Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый 2023 год приближается с неумолимой скоростью. Казалось, еще буквально вчера хабаровчане только переодевались в зимние пуховики, а уже через несколько дней наступит самый долгожданный день в году – 31 декабря. Вместе с новогодней ночью стартуют и желанные каникулы. Провести их хочется с пользой, активно, но так, чтобы отдохнуть душой и телом. Чем заняться на Новый год в Хабаровске, куда сходить, какие площадки будут работать – рассказываем ниже.

Утренники, елки, представления для детей

Особенно сильно любят новогодние каникулы, конечно, дети. Для юных хабаровчан в городе подготовлен огромный спектр развлечений. На каникулах дети могут не только гулять и кататься на ледянках, тюбингах и коньках (к счастью, этого добра навалом, взять хотя бы горки в городе), но и культурно отдохнуть. Театры, дома культуры, развлекательные пространства предлагают массу вариантов для отличного отдыха. Ознакомиться с подробной афишей представлений для детей можно здесь.

Если по какой-то причине дети не смогли присутствовать на новогодних елках в школе или детском саду, или же родители просто-напросто решили продлить праздники своему дитю, то в городе организованы новогодние утренники и елки на самый разный возраст. Кроме обычных сказок и интерактивов, детей приглашают также на крутые дискотеки, челленджи и мега-шоу.

Площадь Ленина в Хабаровске

24 декабря в Хабаровске зажгли самую главную елку города – на площади Ленина. Хором и под улюлюканье Деда Мороза хабаровчане прокричали – «Раз, два, три – елочка – гори!». С этого момента был дан старт народным гуляньям, на площади заработали ярмарки, в том числе «Амур.Фест Зима». В маленьких домиках начали продавать сувениры, продукцию собственного изготовления и прочее. В новогоднем одеянии и с ярмарками площадь останется до самого конца каникул. Тут же есть горки, и площадка для керлинга.

Ярмарки в Хабаровске

В канун Нового года в Хабаровске уже начали работать праздничные ярмарки. Одна из таких открыта в «Арт-подвальчике». Здесь продают сувениры и авторские изделия декоративно-прикладного искусства.

Вкусная выпечка, пропитанная духом Нового года, продается на ежегодных ярмарках в сети кафе Ла Вита. А еще, различные торговли ярмарочного типа открываются в крупных торговых центрах.

Парк «Динамо»

Еще одна крутая площадка организована в хабаровском парке «Динамо». Здесь уже вовсю кипит работа у участников конкурса «Амурский хрусталь». 26 декабря мастера должны завершить свои шедевры и парк преобразится в удивительную сказочную площадку с иллюминацией, елкой и великаном Гулливером.

Экскурсии и новогодние туры в Хабаровске

В качестве альтернативного отдыха на каникулах хабаровчанам предлагаются различные новогодние экскурсии и туры. Например, туристическая фирма Mesta Prim приглашает в авторский новогодний тур в Приморье. Гостей ждет поездка на Маяк и мыс Балюзек, Кекуры Два брата, Рудная пристань, маяк Рудный, мыс Четырех скал, бухта Дубовая, Дальнегорское водохранилище с прозрачным чистым льдом и Николаевские пещеры. Поездка рассчитана на три дня, стоимость – 17000 рублей. Отправление – 31 декабря.

Еще одно новогоднее путешествие -в пещеру Медведь и горячие источники Кульдур. Программа не менее насыщенная, гости смогут и отдохнуть и поактивничать. Стоимость – 11000 рублей.

Роял-Лайм предлагает хабаровчанам собственный новогодний тур. В программу входит проживание в гостинице Лайм с 25 декабря по 10 января, посещение базы отдыха с теплыми шашлычными домиками и горкой, сауна, бассейн, солярий, бильярд. А еще тут специально обученный человек присмотрит за детьми, пока родители развлекаются. Стоимость тура от 3500 рублей.

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