Грохот, разрушения и смерть: главный инженер ответит за падение башенного крана на недостроенную поликлинику в Хабаровске

В Хабаровске завершено расследование громкого ЧП в Индустриальном районе, Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровске завершено расследование громкого ЧП в Индустриальном районе, которое случилось в октябре 2021 года. Тогда башенный кран рухнул на строящееся здание детской поликлиники. Последствия оказались трагичными: один человек погиб, один - попал в больницу.

ГРОХОТ

Оглушительный шум раздался на всю округу около 18:30 26 октября. Сначала никто не понимал, что происходит, потом посыпались сообщения: рухнул башенный кран на стройке за торговым центром «Подсолнух». Здесь возводили детскую поликлинику, которую так долго ждали местные жители.

Открыть поликлинику планировали в середине 2022 года. Ранее на стройплощадке уже возникали проблемы со скоростью возведения объекта. Из-за коронавируса возникли перебои с поставками стройматериалов и поиском рабочей силы. После ЧП стройку замораживать не стали.

СМЕРТЬ

В результате ЧП погиб один рабочий. Он находился рядом в момент обрушения. Тяжелые травмы получил 48-летний крановщик. Во время падения он сидел в кабине. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом голени. Крановщик некоторое время пробыл в реанимации.

Оглушительный шум раздался на всю округу около 18:30 часов 26 октября. Фото: Прокуратура Хабаровского края

По факту падения башенного крана было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. К выяснению обстоятельств ЧП подключилась прокуратура. Свою проверку начал Ростехнадзор.

РАЗРУШЕНИЯ

Момент падения крана попал на видео. Судя по кадрам, техника накренилась, стрела описала в воздухе дугу и рухнула на строящуюся поликлинику. По данным с места событий, кран был на холостом ходу и без груза. Осадков в тот день в городе не было, сильного ветра - тоже.

Исходя из этого, вероятная причина падения башенного крана заключалась в технической составляющей. Оказалось, что у рухнувшей техники истек срок эксплуатации, а документов о ее готовности к работе не было. Также на объекте, по данным следователей, не была проведена экспертиза промышленной безопасности.

Вдобавок на кране не было информации о дате его изготовления, прохождении освидетельствования, пригодности к эксплуатации. Не имелось документов, регламентирующих правила эксплуатации техники. А некоторым рабочим на стройке не выдали спецодежду и средства индивидуальной защиты.

В результате ЧП погиб один рабочий Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Ущерб от ЧП оценили в восемь миллионов рублей.

ВЫВОДЫ

Фигурантом дела стал 62-летний главный инженер, эксплуатирующий подъемную технику. Он отвечал за безопасное производство связанных с подъемными сооружениями строительных работ. По версии следствия, мужчина не обеспечил должный надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией башенного крана.

- По уголовному делу следователями допрошены свидетели случившегося, проведен ряд экспертиз, выполнен ряд иных следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.