Рекомендуется заранее спланировать маршрут проезда Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Уже 27 мая в Хабаровске начнут праздновать День города. В 2023 году краевой столице исполнится 165 лет. В честь значимой даты в Хабаровске пройдут масштабные красочные мероприятия, которые продлятся весь день. Конечно, грандиозное событие пройдет с размахом: празднование развернется на всех площадях и главных улицах. По этой причине, машинам там проехать не получится.

Какие улицы перекроют на День города 2023 в Хабаровске

В разное время суток в городе будут действовать свои ограничения на проезд транспорта. Запрещено будет не только выезжать на закрытые участки, но и парковаться в месте проведения праздника. Всего перекроют восемь улиц города, к счастью, не полностью. Ограничения касаются лишь определенных участков дороги.

Перекрытие дорог на 165 лет Хабаровску: где нельзя парковаться, стоянка, куда встать

Праздник начнется с проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Его локации будут располагаться по всей протяженности Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко.

По этой причине с 6:00 до 23:00 будут действовать ограничения на стоянку. Парковать автомобили и другой транспорт будет запрещено:

- В парковочных карманах на Шевченко и Тургенева в районе Комсомольской площади.

- На улице Тургенева от Муравьева-Амурского до Дьяченко.

- На улице Шевченко от Муравьева-Амурского до Дьяченко.

- На улице Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева.

Ограничения не коснутся лишь общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут двигаться по своему маршруту и смогут останавливаться в отведенных местах.

Ограничение движения транспорта на День города 2023 в Хабаровске: где не проехать днем

Некоторые дороги будут перекрыты не весь день, а его часть. Так, 27 мая с 13:00 до 19:00 временно нельзя будет проехать по улицам:

- Запарина, от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара.

- Фрунзе, от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара.

- Муравьева-Амурского, от Дзержинского до Шевченко.

- Калинина, от Уссурийского до Амурского бульваров.

- Истомина, от Уссурийского до Амурского бульваров.

- Комсомольской от Уссурийского до Амурского бульваров.

- Тургенева, от Уссурийского до Амурского бульваров.

- Шевченко, от Уссурийского до Амурского бульваров.

Ночное перекрытие дорог на День города 2023 в Хабаровске

Также некоторые улицы закроют в вечернее время. С 19:00 до 24:00 будут перекрыты улицы:

- Муравьева-Амурского от Шевченко до Тургенева.

- Тургенева, от Муравьева-Амурского до Дьяченко.

- Шевченко, от Уссурийского бульвара до Дьяченко.

Из-за введенных ограничений изменится расписание автобусов в городе. Они будут временно ходить по новым маршрутам. Ознакомиться с актуальным расписанием движения общественного транспорта в День города Хабаровска 2023 можно в материале «КП» - Хабаровск».

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