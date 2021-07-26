«Прощай, солнышко»: друзья скорбят о летчице, погибшей во время крушения самолета под Хабаровском

Большую часть своей жизни Татьяна посвятила небу. Фото: аэродром "Калинка"

«От винта!», - громко говорит улыбающаяся женщина на опубликованном семь лет назад видео. Она сосредоточена и щурится от солнца, которое попадает в кабину самолета через прозрачные стекла. Это Татьяна Новиковская - президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока, опытный пилот, за спиной которой тысячи летных часов. 24 июля 2021 года она погибла во время крушения самолета под Хабаровском.

«От винта!», - громко говорит улыбающаяся женщина на опубликованном семь лет назад видео. Фото: Егор Кикоть Фото: Скриншот с видео

ЗАБРАЛО НЕБО

В этот день на аэродроме «Калинка», как и семь лет назад, Татьяна Новиковская привычными манипуляциями подняла самолет Sierra Р-2002 с туристом в воздух. Погода стояла аномально жаркая, осадков, грозы и облачности не предвиделось. Но в небе что-то произошло, и, по предварительным данным, спустя несколько минут полета (около 10:40 часов) легкомоторный самолет рухнул в болото.

Вместе с Татьяной Новиковской на борту находился мужчина, который хотел стать учеником авиашколы Фото: ДВСУТ СК РФ

Вместе с Татьяной Новиковской на борту находился мужчина, который хотел стать учеником авиашколы. Пассажир погиб на месте, а женщине удалось выжить и дождаться медицинской помощи. Летчицу доставили в реанимацию второй краевой больницы с различными травмами, среди которых переломы обеих ног. Врачи несколько часов боролись за жизнь Татьяны, но тщетно - женщина скончалась, не дожив месяц до своего 56-летия.

«СИЖУ И ПЛАЧУ»

Татьяна Новиковская долгое время работала на аэродроме «Калинка», последние годы проводила ознакомительные полеты для желающих вступить в ряды летчиков. Начинала женщина с аэроклуба, куда ее водил отец. После была служба в армии, а затем учеба в Ульяновске, где Татьяна получила свидетельство пилота-инструктора.

- Таня любила выполнять фигуры высшего пилотажа, но с курсантами так не делала. Она всегда аккуратно и со знанием дела подходила к работе за штурвалом. Не думаю, что самолет упал по ее вине, - пишут на специализированных форумах знакомые Татьяны Новиковской.

За плечами хрупкой улыбчивой женщины около 5000 летных часов. ото: Instagram @kalinka_aero Фото: Социальные сети

Большую часть своей жизни Татьяна посвятила небу. За плечами хрупкой улыбчивой женщины около пяти тысяч летных часов, что для пилота малой гражданской авиации - неплохой результат.

- Она была золотым человеком, влюбленным в небо. Таня прожила чудесную жизнь, воспитала прекрасных детей. Сижу, плачу… «Калинка» осиротела, - добавил собеседник.

НЕ ПЕРВАЯ АВИАКАТАСТРОФА

За последние три года на аэродроме «Калинка» разбилось уже три частных легкомоторных самолета. В апреле 2019 года в лесополосе рухнул Як-18, на его борту находились два человека. Управлял воздушным судном его владелец - опытный пилот Сергей Ланкин. За его спиной порядка трех тысяч летных часов. Пассажиром был предшественник Татьяны Новиковской на посту президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, который был идейным вдохновителем акции «Бессмертная эскадрилья».

Спустя почти ровно год - в апреле 2020 года - в 700 метрах севернее села Лесное упал самолет-амфибия Л-142. Воздушное судно проходило испытания для продления сертификата летной годности. Самолет сорвался в штопор на малой высоте. На борту находились четыре человека, все они погибли. Это Илья Карабут - владелец самолета, пилот. Михаил Охотников - эксперт сертификационного центра из Тюмени. Денис Яровой - летчик-испытатель из Комсомольска-на-Амуре и 35-летняя Оксана Ким.

ОФИЦИАЛЬНО

Причины авиакатастрофы пока неизвестны, следствие отрабатывает три основные версии: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Причины авиакатастрофы пока неизвестны Фото: Предоставлено очевидцем

- Следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли образцы топлива, а также документацию на судно, назначили экспертизы, установили личности погибших. По уголовному делу продолжаются допросы свидетелей случившегося, иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, расследование продолжается, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

Свою проверку проводит транспортная прокуратура.

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