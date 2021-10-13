Руслан Захаров погиб 10 октября Фото: Социальные сети

Определены дата и место прощания с погибшим 10 октября в ДТП конькобежцем Русланом Захаровым. Молодой хабаровчанин вышел утром на пробежку и был сбит грузовиком. В тот день в городе стояла пасмурная погода, а во время пробежки уже не работали фонари. От полученных травм Руслан скончался на больничной койке. За день до роковой пробежки Руслан отпраздновал свой день рождения.

К 23-м годам Руслан Захаров являлся призером юниорского чемпионата мира, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а также был многократным победителем первенства России.

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- Церемония прощания с Русланом Захаровым состоится в Хабаровске в четверг, 14 октября с 14:30 до 15:10 в храме Святой Елизаветы при железнодорожной больнице, - сообщила «КП» - Хабаровск» сестра погибшего конькобежца Анастасия.

Девушка специально прилетела в Хабаровск, чтобы попрощаться с братом. Она отметила, что ей повезло, что в последние дни жизни Руслана им удалось пообщаться, несмотря на расстояние.

- Пересматриваю фотографии и вспоминаю все те моменты, которые были прожиты нами вместе. Мне посчастливилось иметь такого классного брата! Все мои воспоминания очень добрые. Даже когда мы в детстве ругались из-за того, что он шумел, а мне нужно было готовиться к экзаменам. В старшем возрасте мы это вспоминали и улыбались. Я рада, что Руслан успел познакомиться со своим племянником. Рада, что мы были на связи последние дни. Рада, что наши отношения были хорошими и теплыми. Жизнь идет дальше. Думаю, Руслан был бы счастлив знать, что мы все живем и радуемся жизни, - рассказала Анастасия.

Для всей семьи Захаровых смерть Руслана - это огромная потеря. Спортсмена любили родители и помогали в становлении как конькобежца.

Руслан Захаров погиб через день после своего 23-летия Фото: Социальные сети

- Сначала он увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом. А после начал показывать определенные результаты. Его отец всегда поддерживал в спорте, и вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Занимался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, выше двух метров, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Панкратов, тренер по конькобежному спорту ДСЮШ «Максимум».

ТРАГИЧЕСКОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Напомним, что страшная трагедия произошла в 6:10 утра в воскресенье, 10 октября. Руслан вышел на утреннюю пробежку по улице Карла Маркса. В такое время машин на дороге практически нет, хотя днем на этой улице очень оживленное движение. Руслан решил бежать именно по обочине дороги, а не по тротуару, который расположен буквально в паре метров. Кроме того, спортсмен двигался попутно движению транспорта.

В это же время на работу выехал 26-летний хабаровчанин. Мужчина на Toyota Dyna ехал по мокрой дороге при плохой видимости - уже отключили фонари, и было пасмурно. Водитель не увидел Руслана и наехал на него. Позже выяснилось, что за рулем он был трезв, но не имел прав на управление грузовиком.

Диагноз страшный: тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга, тупая травма органов грудной клетки, ушибленные раны головы, туловища, конечностей. Руслана отвезли в больницу, где врачи попытались спасти его. Но все попытки оказались тщетны, и 23-летний Руслан Захаров скончался в первые сутки после ДТП.

Поначалу молодой человек числился неизвестным, но затем его нашли родственники.

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ

Руслан Захаров вел активный образ жизни. Любил заниматься спортом - хоккеем и конькобежным спортом, любил животных и не боялся пробовать что-то новое. Судя по публикациям в соцсетях, конькобежец вернулся в родной город еще летом.

Конькобежец вел активный образ жизни Фото: Социальные сети

- Пробую себя в профессии флориста, получил бесценный мастер-класс от моей мамы по работе с кашпо и логистике сопутствующих товаров, - написал Руслан на своей страничке в Instagram 12 августа.

Свою последнюю запись в соцсетях Руслан Захаров опубликовал 3 октября.

- Хочу поделиться с вами новостью, пока я дома на каникулах в Хабаровске, я освоил новую специальность - свадебный декоратор. Я был приятно удивлен, как много разной и интересной работы есть помимо спорта. Надеюсь, я и дальше смогу удивлять, как и самого себя, так и своих читателей, - написал Руслан.

Свое 23-летие Руслан отметил 9 октября, за день до своей смерти.

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