Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: новые подробности в деле о падении башенного крана и два страшных ДТП

Подборка новостей за 19 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех жителей края, кто желает быть в курсе событий своего региона, но не готов потратить много времени на прочтение новостей, мы подготовили краткую подборку инфоповодов за 19 ноября.

БАШЕННЫЙ КРАН

В Хабаровске эксперты продолжают разбираться в причинах падения башенного крана на здание строящейся поликлиники. Ранее застройщик утверждал, что техосмотр крана проводился в установленные сроки. Однако прокуратура не согласилась с этим утверждением. В ведомстве рассказали, что башенный кран был с истекшим сроком эксплуатации, отсутствовали документы о его готовности к работе, на объекте не проводилась экспертиза промышленной безопасности.

БОЛЬНИЦА СТАЛА КОВИДНЫМ ГОСПИТАЛЕМ

В Хабаровском крае ежедневно выявляются новые случаи заражения COVID-19. Из-за ухудшения обстановки Бикинскую центральную районную больницу переводят в режим работы ковидного госпиталя. В учреждении появится отделение на 20 ковидных коек.

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН

Цены на различных заправочных станциях на разные виды топлива составляют от 69 копеек до 2 рублей 5 копеек. В Совгаванском районе дела обстоят еще сложнее: на отдельных заправках, по словам очевидцев, стоимость дизельного топлива возросла на целых 14 рублей.

ТИГРЫ ОХОТЯТСЯ НА СОБАК

Амурские тигры любят полакомиться собаками, а волки часто вступают с ними в конфликт. Собака на привязи - это всегда искушение для дикого зверя в зоне его обитания. В период с 11 по 18 ноября в населенных пунктах Хабаровского края амурским тигром были убиты четыре собаки.

ДВА СТРАШНЫХ ДТП

18 ноября около девяти часов вечера Land Cruiser на полном ходу влетел в другую иномарку. Легковушка от удара была повреждена настолько, что восстановлению вряд ли подлежит. Водитель находится в больнице.

19 ноября в яму с бетоном и арматурой на улице Вяземской улетела иномарка. Как стало известно, у водителя машины случился приступ эпилепсии за рулем. Водитель серьезных травм не получил, но в больницу все равно поехал.