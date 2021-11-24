В Хабаровском крае перед вакцинацией будут проводить экспресс-тесты на COVID-19

В Хабаровском крае привито от COVID-19 45% от 80% взрослого населения Фото: Ксения Высотина

В правительстве Хабаровского края прошло очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. Главной темой собрания стало решение о введении экспресс-тестирования на коронавирус перед вакцинацией.

В регион уже поступило 90 тысяч таких тестов.

- Экспресс-тесты помогут нам выявлять бессимптомных заболевших. Их будут проводить волонтеры ДВГМУ (Дальневосточный государственный медицинский университет). Тестирование никак не повлияет на время ожидания в очереди на вакцинацию, - заверили в краевом оперштабе.

По последним данным экспертов, Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. На этой неделе отмечался исторический максимум пациентов - 580 человек. Всего в регионе с начала пандемии 12 тысяч пациентов заразились коронавирусной инфекцией.

- Если так будет продолжаться и дальше, а темпы вакцинации не будут усиливаться, то после 620 случаев в сутки система здравоохранения не справится, и нам придется остановить оказание плановой помощи. Возможности нашей медицины не безграничны. Ни лекарства, ни кислород не сыграют большой роли. А еще ко всем напастям добавилась и непогода. Из-за метели мы не можем добраться до больных, из-за чего они вынуждены остаться одни, что недопустимо! - заявил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Тем не менее жесткие ограничения, которые ввели в регионе с начала ноября, уже помогли снизить темпы прироста заболеваемости. Но они все еще сохраняются на высоком уровне.

- По структуре заболеваемости в 22% случаев фиксируется внебольничная пневмония, у 75% от числа заболевших COVID-19 проявляются симптомы ОРВИ. Отмечается рост заболеваемости среди школьников от 7 до 14 лет, - добавили в краевом правительстве.

Исходя из этих данных, на оперштабе отметили, что вакцинация в школах Хабаровского края продолжится, а самих пунктов станет больше. Они будут работать по субботам с 14:00 до 18:00. Акция рассчитана только на взрослых. В каждой школе для этих целей выделен отдельный вход в огражденную медицинскую зону. Маршрут продуман по аналогии с избирательными участками.

Что касается введения экспресс-тестирования, то власти еще не определись с тем, как это точно будет работать.

- Как только будет разработан четкий алгоритм, мы обязательно сообщим. Сейчас минздрав решает организационные моменты, - объяснили в пресс-службе краевого минздрава.

Всего в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 106 006 случаев COVID-19, 92 661 человек выздоровел. Привито от коронавирусной инфекции 45% населения от 80% взрослого населения - 465 661 житель края. Полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.

Напомним, с 13 ноября в Хабаровском крае введена система QR-кодов. Попасть в торговые центры, некоторые магазины, точки общепита и многие другие общественные места можно только по коду, подтверждающему факт вакцинации или перенесенной болезни. Кроме того, с 1 декабря в Хабаровском крае планируют ввести QR-коды для перелета на внутренних рейсах.

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