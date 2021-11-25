«Я думаю, выжили все»: следы котят тигрицы Златы нашли в Хабаровском крае

След на снегу. Фото: ФБГУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты «Большехехцирского» заповедника в Хабаровском крае проводят настоящее расследование по поиску пропавшего потомства тигрицы Златы. Ранее выводок считался погибшим. Однако новые факты дают надежду, что тройня все же выжила.

ПРОПАВШЕЕ ПОТОМСТВО

Весной 2020 года плодовитая тигрица Злата во второй раз принесла потомство и родила сразу тройню. Но спустя десять месяцев малыши пропали, а самка закрутила новый роман с Одыром, родив третье потомство из двух тигрят. Это показалось ученым странным, так как обычно тигрицы растят потомство в течении 20-22 месяцев.

Следов подрастающих хищников специалисты тогда не нашли. Основной версией исчезновения стала голодная смерть. Однако в октябре 2021 года ученые получили кадры с фотоловушек, на которых объявился молодой тигр. Рисунок на его теле полностью совпадал с полосками одного из исчезнувших котят, считавшихся погибшими. Это вселило надежду, что и остальные тигры из второго потомства тоже выжили.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Уже в конце ноября текущего года сотрудники научного отдела снова проверили фотоловушки и поговорили с госинспекторами и пограничниками заповедника, чтобы узнать у них о возможных встречах с тиграми за прошедший месяц. Эту информацию ученые попытались сопоставить с фотографиями и свежими следами, замеченными днем ранее после прошедшего снега.

Однако провести сравнение оказалось сложно, так как детенышей Златы и Одыра было несколько. Размер «пятки» следовой дорожки оказался около десяти сантиметров.

- Мы немного потропили дорожку в противоход, чтобы выяснить, откуда пришел тигр и куда примерно отправился. Судя по всему, это молодой самец из второго потомства Златы. Вообще, я все больше убеждаюсь в том, что выжил весь выводок, потому что в это же время пограничники видели в районе реки Уссури еще одного тигра. А в южной части заповедника на фотоловушки попал еще один. Сильная порода у этого Одыра и потомство крепкое, - считает Алексей Готванский, инженер по экомониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Тигр с фотоловушки. Фото: ФБГУ «Заповедное Приамурье».

Ученые считают, что молодняк все еще не делит территорию, а свободно передвигается по показанным матерью тропам, не мешая друг другу. Но это продлится до тех пор, пока «коты» окончательно не повзрослеют, после чего каждый отправится в «свободное плавание» по дальневосточной тайге.

Тигр с фотоловушки. Фото: ФБГУ «Заповедное Приамурье».

А ЧТО ТАМ СО ЗЛАТОЙ?

Кстати, саму Злату с двумя тигрятами, родившимися в конце этого лета, пограничники видели на охраняемой территории за несколько дней до прибытия сотрудников «Заповедного Приамурья». Единственное, что пока неизвестна судьба самого первого выводка гуляющей тигрицы.

- Отшельника и Хехцирку давно уже не видно. Возможно, что уже совсем взрослые особи давно мигрировали и нашли себе пристанище в другом месте. Но я все еще надеюсь, что когда-нибудь увижу на фотоловушках знакомые полоски, - добавляет Алексей Готванский.

Кроме тигров, на фотоловушки удачно попал филин, который сидел в гроте в скалах, нависающих над берегом реки Уссури. Хищники любят этот грот, так как в нем можно переждать непогоду и ловить мышей. Также отсюда хороший вид на реку, которая еще не замерзла.

Филин в гроте. Фото: ФБГУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, в октябре 2021 года в Большехехцирском заповеднике специалисты получили новые данные с фотоловушек. Перед автоматическими камерами прощеголял амурский тигр Одыр и его спутница - Злата в сопровождении двух малышей, которых ранее еще никто не видел. А чуть позже на фотоловушки попал неизвестный тигр, который оказался котенком из второго потомства Златы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Мать бросила умирать от голода: считавшийся погибшим амурский тигренок найден в Хабаровском крае

Редкий кот выжил, окреп и отметился на фотоловушках в заповеднике (подробнее)

Игры в салочки и ласковые объятия: появилось видео с тигрицей Златой и ее котятами в Большехехцирском заповеднике

Амурские тигры Злата и Одыр в третий раз стали родителями (подробнее)

Потерявшая котят редкая тигрица Злата отметилась с новым выводком в Хабаровском крае

Краснокнижные юнцы уже должны были перерасти мать, но, вероятно, погибли из-за голода (подробнее)

«О, красавец стоит»: стесняющийся тигр перешел дорогу туристам в Хабаровском крае

Эмоциональными кадрами неловкой встречи путешественники поделились в соцсетях (подробнее)

Тигры на Анюе: численность красножнижных кошачьих остается высокой в Хабаровском крае

Амурские тигры комфортно обосновались в Анюйском национальном парке (подробнее)

Тигриную семью на прогулке встретили туристы в Хабаровском крае и сняли на видео

Эмоциональными кадрами уникальной встречи путешественники поделились в соцсетях (подробнее)