«Моя подзащитная плачет»: адвокат рассказал о раскаянии школьницы, обвиняемой в жестоком убийстве пенсионера в Хабаровском крае

Пенсионера жестоко избили две девушки-школьницы Фото: Социальные сети

Хабаровский край продолжает обсуждать резонансное убийство бывшего моряка в поселке Октябрьский. Напомним, что пенсионера жестоко избили две девушки-школьницы. 16-летняя Алина и 15-летняя Оля (все имена изменены - прим. ред.) ворвались в квартиру к мужчине в ночь с 9 на 10 декабря.

ОБЩЕЖИТИЕ СБЛИЖАЕТ

Девушки познакомились пару лет назад, когда Алина переехала в общежитие на Вокзальной улице с восстановленной в родительских правах мамой, сестрой и братом. Школьницы сразу нашли общий язык и стали лучшими подружками. Об их похождениях судачит местная молодежь: часто пьют, курят, матерятся и парней меняют. Причем подобный образ жизни, как говорят знакомые школьниц, привила Оле Алина, которая до встречи с лучшей подругой не отличалась примерным поведением.

Жизнь в общежитии - сама по себе не сахар. Девушки мирились с неудобствами, но одного принять не могли: ненавистного соседа - 60-летнего экс-моряка Валерия. Мужчина любил прикладываться к спиртному, из-за чего не следил за чистотой квартиры и личной гигиеной. Отсюда смрад, который расползался на все общежитие.

ПРЫГАЛИ, ПОКА НЕ УМРЕТ

Алина и Оля, по рассказам знакомых, давно хотели разобраться с соседом. В ту страшную ночь девушки поснимали контент для соцсетей и стали выпивать. Триггером, по предварительным данным, послужила громка лающая собака Валерия. Школьниц это взбесило и они пошли разбираться.

В момент, когда девушки ворвались к бывшему моряку, он спал мертвым пьяным сном. Школьницы стали бить мужчину по голове, от чего тот проснулся и упал с кровати. Подружки пинали Валерия ногами, прыгали на его теле. Пенсионер получил серьезные травмы и скончался в больнице. Никакой двери, которую школьницы якобы положили на мужчину, не было. Алина и Оля, по словам знакомых, пытались покончить собой после совершенного, но их вовремя остановили.

АРЕСТ

Девушек задержали и в наручниках вывели из общежития. Суд отправил школьниц под стражу.

- Мы просили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Затем было предъявлено обвинение. Пока на этом все. С материалами уголовного дела я еще не ознакомлен, поэтому что-то комментировать пока сложно, - рассказал «КП» Аркадий Мозеров, адвокат Алины. - Моя подзащитная плачет, раскаивается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Школьницам грозит от пяти до шести лет колонии. Рассматривается версия того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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