И снова разгром: Хабаровский «Амур» выиграл столичный «Спартак» со счетом 6:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Это вторая игра хабаровского «Амура» с московским «Спартаком». Команды уже встречались в конце сентября, и тогда столичная команда сумела взять реванш за прошлогодний разгром на хабаровском льду.

Теперь новая встреча уже в Хабаровске. А этот город у «красно-белых» есть все основания не любить. Именно здесь в прошлом сезоне «Амур» феерично наказал москвичей выиграв с «аргентинским счетом» - 5:0. Почему бы не повторить?

С первых же секунд встречи «тигры» рванули в атаку, заставив гостей ошибаться в обороне и фолить получая большинство за большинством. Правда с реализацией «лишнего» в этот раз не задалось. Тем не менее на 14 минуте Александр Полунин с передачи Дениса Голубева открывает счет в этой встрече.

Впрочем, радоваться хабаровчанам пришлось недолго. Минутой спустя Данил Файзулин получает две минуты за задержку соперника клюшкой и 12 секундами спустя «Спартак» реализует преимущество отыгрывая шайбу – 1:1. На перерыв команды уходят, сохраняя статус-кво.

Во-втором периоде у «Спартака» были надежды выйти вперед, московская команды вышла на лед заряженной, помня о том, что именно вторые игровые отрезки слабое место «Амура». Как бы не так.

На 29 минуте вторую шайбу в ворота «красно-белых» забрасывает Михал Йордан, не игравший с 30 октября. «Амур» показывает очень хорошее движение и доминирует на площадке создавая момент за моментом у ворот Александра Трушкова. На 39 минуте наконец-то отличился Вячеслав Ушенин, не забивавший с начала сезона – 3:1.

- Мы неплохо сыграли у них в зоне, - отмечает в перерыве Михал Йордан, защитник команды «Амур». – Нам сказали перед игрой что надо очень много бросать, я бросал по воротам и слава богу что она зашла. Ничего не меняем, продолжаем играть так же. Двадцать минут осталось, очень хорошо работаем, потом посмотрим.

План простой и как все простые планы эффективный. Это на 45 минуте матча доказывает Дмитрий Архипов, недавно вернувшийся в «Амур» из «Куньлуня РС» забивая четвертый гол в ворота гостей. Даже несмотря на подавляющее преимущество «Амур» не расслабляется и проделает атаковать, понимая, что, если дать «Спартаку» шанс он им обязательно воспользуется.

Шестью минутами спустя «красно-белые» это доказывают, забивая второй гол в игре. Пятая шайба влетает в ворота гостей за две минуты 47 секунд до конца матча. «Спартак» берет тайм-аут и снимает вратаря. Перед этим спорные две минуты получает Денис Голубев, так что у москвичей двойное преимущество – шестеро против четверых. И тут Владимир Бутузов, известный тем, что любит забивать в меньшинстве бросает в пустые ворота – 6:2. И это окончательный счет в игре.

- Меня сегодня порадовало то, что забили шесть голов, - комментирует матч Сергей Светлов, главный тренер команды «Амур». – В целом игра была быстрая, всю игру мы выдержали. По статистике мы очень хорошо играем первый период, второй, третий не очень, но сегодня нам удался и второй, и третий. Спасибо ребятам за хорошую работу.

Это был первый домашний матч «Амура» в декабре. Впереди еще три и ближайший состоится уже в эту субботу с хоккейной командой «Сочи». К сожалению, болельщиков на трибунах по-прежнему не будет, впрочем, их заменят фотокопии, которые размещают в секторах «Платинум-Арены».

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