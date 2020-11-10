Хабаровский «Амур» произвел серию обменов и вернул некоторых своих воспитанников в состав Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После впечатляющей победы в Нижнем Новгороде над местным «Торпедо» хабаровский «Амур» взял небольшую паузу и готовится к новым сражениям, попутно внося изменения в состав, что по мнению тренерского штаба поможет «тиграм» стать эффективнее на льду.

Начнем с обмена между «Амуром» и «Трактором». Никиту Языкова отдали в Челябинск, а сами получили нового «тигра» - нападающего Александра Шарова.

Никиту Языкова обменяли на Александра Шарова из челябинского "Трактора" Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Шаров в нынешнем сезоне провел 15 игр в составе «Трактора», отдал одну результативную передачу. 25-летний форвард в среднем проводил 12 минут за матч, занимая позицию как крайнего, так и центрального нападающего. Его показатель выигранных вбрасываний составил 56 процентов, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Напомним, что Никита Языков в текущем чемпионате КХЛ не выступал ввиду болезни, после которой был направлен в ВХЛ для восстановления физических кондиций. В составе красноярского «Сокола» провел девять матчей, на его счету два голевых паса.

Кроме этого «тигры» возвращают одного из бывших лидеров «молодежки» - Владимира Михасенка, который в сезоне 2017-2018 защищал цвета «Амурских тигров». Форвард в 53 матчах за хабаровскую команду забросил 11 шайб и отдал 12 голевых передач при показателе полезности +9.

Матвей Заседа возвращается в Хабаровск из Омска Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Также в «Амур» возвращается воспитанник хабаровского хоккея - Матвей Заседа. Нападающий дебютировал в составе «Амурских тигров» в 16 лет, проведя в общей сложности четыре сезона в родной команде. В молодежной хоккейной лиге нападающий сыграл в 169 матчах (включая сезон в составе «Омских ястребов»), забросив 58 шайб и отдав 82 голевые передачи (140 очков). В своем первом сезоне в МХЛ привлекался в юниорскую сборную России.

- В 17 лет Матвей Заседа дебютировал в КХЛ, сыграв в трех матчах за родной клуб. Всего же на высшем уровне нападающий провел 18 игр, включая пять матчей в составе «Авангарда», куда форварда обменяли в сезоне 2018-2019. На счету Матвея одна результативная передача, - поделились в хабаровском клубе.

В 2017 году Матвей стал обладателем Кубка Вызова в составе лучших игроков сборной Западной Конференции МХЛ. Неоднократно признавался лучшим нападающим недели в МХЛ. Хабаровчанин в этом сезоне провел 11 матчей в ВХЛ. В играх за ангарский «Ермак» форвард набрал восемь очков (3+5) при показателе полезности +4.

Дмитрий Архипов приходит в Амур из Куньлуня РС Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ну и напоследок - хоккейный клуб «Амур» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым. 27-летний игрок в прошлом сезоне представлял хоккейный клуб «Сочи», провел 55 матчей, набрал девять очков (4+5). Нынешний чемпионат начал в составе «Куньлунь Ред Стар». На счету Архипова две передачи в семи встречах.

Уже 13 ноября хабаровский «Амур» прервет паузу домашним матчем с минским «Динамо», эта игра станет началом домашней серии, но, к сожалению, зрителей в «Платинум -Арене» не будет - правительство региона было вынуждено ужесточить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, и запретить присутствие зрителей на спортивных состязаниях в закрытом помещении.

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