Охота на «оленя»: Хабаровский «Амур» победил в матче с нижегородским «Торпедо» со счетом 4:3. Фото: ХК «Торпедо»

После впечатляющей победы над «Нефтехимиком» «Амур» перебрался в Нижний Новгород для того, чтобы сыграть свой последний матч в выездной серии. Соперником «тигров» стали «олени» - местное «Торпедо».

До этого «Амур» уже трижды скрещивал клюшки с командой из Нижнего Новгорода и все три поединка окончились победой хабаровчан. Один матч «тигры» выиграли в овертайме, один по буллитам и еще один в основное время. Интрига была в том, что у «тигров» не хватало троих ключевых игроков, получивших микротравмы - Йордана, Васильева и Игнатовича.

Так что отдуваться на льду пришлось в том числе и молодежи. Первые девять минут команды играли на равных, а вот на десятой минуте «олени» нанесли довольно неожиданный удар по воротам Марека Лангхамера и открыли счет в этом матче.

Минутой спустя Никита Камалов зарабатывает 2 штрафные минуты и «Торпедо» не упускает возможность увеличить отрыв. На 12 минуте Дамир Жафяров мощнейшим броском буквально вгоняет шайбу в ворота гостей – 0:2.

Только на предпоследней минуте периода хабаровчанам удалось отыграть одну шайбу. «Амур» расположился в зоне у «Торпедо» и провел три атаки подряд – последняя увенчалась успехом, отличился Юрий Сергеенко.

Во второй двадцатиминутке «Торпедо» решило увеличить отрыв и только мастерство голкипера спасло хабаровчан от голов. Лангхамеру удалось даже парировать буллит, который «заработал» Денис Голубев, толкнув соперника на борт. На 35 минуте хабаровчане сравнивают счет. Забивает Валентин Пьянов, обыгравший нескольких защитников.

Третий период вдохновленные хабаровчане начали очень бодро, через 47 секунд от начала заключительного игрового отрезка еще один молодой игрок «Амура» Юрий Сергиенко выводит свою команду вперед. Правда 8 минут спустя «Торпедо» отыгрывается. Больше забить как не старались хоккеисты не смогли.

Матч переходит в овертайм, который «Амур» начал очень активно и на 63 минуте Томаш Зогорна забивает решающий в этой встрече гол. «Амур» опять одерживает верх над «Торпедо» со счетом 4:3.

- Рад что сегодня выиграли, игра была не простой, - подчеркнул Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Хорошо сыграли в овертайме - забили нужный гол. Хочется отметить всю команду – у нас большие проблемы с составом, сегодня играли все кто был, в запасе больше никого не оказалось. Спасибо Денису Голубеву он неплохо сыграл в защите. Одержали важную победу перед паузой – будет время отдохнуть и восстановить здоровье.

Следующий матч «Амур» проведет уже дома, в Хабаровске, с минским «Динамо», игра состоится 13 ноября.

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