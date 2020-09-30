Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на октябрь 2020 года. Фото: hcamur.ru

Первый месяц с начала сезона в Континентальной хоккейной лиге позади. Хабаровский «Амур» в сентябре провел 11 матчей, выиграл 2 из них, 9 проиграл, заработав 5 очков и поднявшись на 21 место в турнирной таблице чемпионата. Но это пока стоящие ниже рижское «Динамо» и «Куньлунь РС» не сыграли оставшихся матчей.

Из других событий, в сентябре у «Амура» сменился исполнительный директор – вместо Александра Филиппенко пришел Евгений Лугин, а место главного тренера хабаровской команды занял Сергей Светлов, ранее стоявший на тренерском мостике приморского «Адмирала». Исполнявший обязанности главного Павел Торгаев вошел в тренерский штаб Светлова.

В новом месяце «Амур» ждет рекордное количество домашних игр, что не может не радовать поклонников дальневосточной команды. Из 13 матчей 8 будут сыграны на льду «Платинум-арены».

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на октябрь 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

МАТЧИ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

2 октября, пятница, «Амур» - СКА (Санкт-Петербург). Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

4 октября, воскресенье, «Амур» - «Торпедо» (Нижний Новгород). Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

6 октября, вторник, «Амур» - «Торпедо» (Нижний Новгород). Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

8 октября, четверг, «Амур» - «Северсталь». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

12 октября, понедельник, «Витязь» - «Амур». Регулярный чемпионат. Московская область, начало в 19:30 по московскому времени (2:30 по хабаровскому).

14 октября, среда, «Ак Барс» - «Амур». Регулярный чемпионат. Казань, начало в 19:00 по московскому времени (2:00 по хабаровскому).

16 октября, пятница, «Сочи» - «Амур». Регулярный чемпионат. Сочи, начало в 19:30 по московскому времени (2:30 по хабаровскому).

19 октября, понедельник, «Амур» - «Йокерит». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

21 октября, среда, «Амур» - «Ак Барс». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

23 октября, пятница, «Амур» - «Трактор». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

25 октября, воскресенье, «Амур» - «Трактор». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

28 октября, среда, «Салават Юлаев» - «Амур». Регулярный чемпионат. Уфа, начало в 17:00 по московскому времени (00:00 по хабаровскому).

30 октября, пятница, «Нефтехимик» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижнекамск, начало в 19:00 по московскому времени (2:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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