Били новороссийцы, а забивали армейцы: «СКА-Хабаровск» в кубковом мачте выиграл у «Черноморца» со счетом 3:1. Фото: ФК «Черноморец»

Чемпионат чемпионатом, но игры на Кубок России никто не отменял. После великолепного матча в Хабаровске с воронежским «Факелом» и особенно его «валидольной» концовки когда пенальти били даже вратари, армейцы вышли в следующий круг состязаний и на этот раз их соперником стал новороссийский «Черноморец».

Команда хабаровским любителям футбола известная, иногда она выступает спарринг партнёром СКА на сборах в Краснодарском крае. В этом межсезонье армейцы и моряки тоже играли, матч завершился уверенной победой «СКА-Хабаровска» со счетом 3:1. Причем единственный гол «Черноморец» забил с пенальти.

Но мало ли что происходит на сборах? Сейчас на кону престижный трофей и уступать хабаровчанам новороссийцы не собирались. С первых же минут поединка «Черноморец» бросился в атаку. Большинство из них заканчивались ударом в сторону ворот, но работы у голкипера хабаровчан Владимира Сугробова было не очень много – мячи летели мимо.

Вот странность – больше голевых моментов в этой игре создавал «Черноморец», но забивали в основном игроки СКА. На 12 минуте Дмитрий Барков на контратаке ускоряется получает мяч отрывается от защитника и сходу бьет – 0:1. Трибуны негодуют им показалось что было нарушение правил, но арбитр так не думает и гол засчитывают.

Второй мяч забил в ворота новороссийской команды Кирилл Большаков. Хабаровчане разыграли стандарт, во время розыгрыша игроки в белой форме попытались выбить мяч из штрафной в итоге подали его прямо на ногу Большакову, который увеличивает преимущество армейцев до двух очков.

Третьим отличился Рамазан Гаджимурадов. Опять контратака. Защита СКА забрасывает мяч далеко вперед и к нему успевает лучший игрок прошлого сезона. Гаджимурадов переигрывает двоих защитников и вратаря и в падении все-таки успевает направить скачущий снаряд в створ ворот – 0:3.

Несмотря на все попытки хоть как-то «размочить» счет «Черноморцу» удалось только с пенальти. Во втором тайме во время атаки на ворота хабаровчан мяч попал в руку армейцы и судья назначает 11-метровый. На точку выходит Ризван Ахмедханов и забивает. Владимир Сугробов угадал с направлением удара, но дотянуться до мча не сумел.

Матч завершается со счетом 1:3 в пользу «СКА-Хабаровска», следующий кубковый матч в подгруппе пройдет уже в Хабаровске. Армейцы сыграют с казанским «Рубином».

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