«Летать бизнес-классом за бюджетный счет – несправедливо»: Фургал запретил чиновникам Хабаровского края полеты с комфортом

Глава Хабаровского края продолжает экономить во благо сохранения денег в региональной казне. По его поручению выставили на аукцион многомиллионную яхту, купленную еще до прихода Фургала к власти. Он уже запретил покупать дорогие ручки и сократил численность сотрудников министерств. Одним из последних его поручений было запретить необоснованные командировки в Москву и Санкт-Петербург. На этот раз губернатор выступил против полетов бизнес-классом. Однако коснется это не всех.

- Сегодня мной был введен запрет на приобретение авиабилетов по завышенным ценам для членов краевого правительства. Для всех, кроме трех первых зампредов, установлен единый тариф - эконом. Служебное письмо подписано и уже вступило в силу, - сообщает Сергей Фургал на своей странице в социальной сети.

С комфортом летать продолжат три первых запмпреда: Игорь Аверин, Юрий Минаев, занимающий еще и пост руководителя аппарата губернатора и Александр Кацуба - по совместительству министр финансов Хабаровского края. Остальным, по мнению губернатора, не гоже летать с повышенным комфортом за бюджетный счет. Фургал называет это несправедливым. А вот за свои деньги летать бизнес-классом не запрещено. Вряд ли за это кто-то будет судить чиновников.