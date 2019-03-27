Вместо погонов теперь судимости: росгвардейцам, не предотвратившим убийство чемпиона России по пауэрлифтингу в Хабаровске, вынесли приговор за халатность

О резонансном уголовном деле лета 2017 года знала практически вся страна. В центре Хабаровска напротив популярного караоке-бара до смерти забили чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Убил именитого спортсмена Анар Аллахверанов. По приговору суда его уже отправили в колонию строгого режима на 18 лет.

Примечательно, что трагедия семьи Драчевых вскрыла изъяны в двух правоохранительных службах. За тем, как развивался конфликт, наблюдал тогда еще действующий сержант полиции Владимир Овчинников. По показаниям свидетелей, оперативник был сильно пьян, что сказалось на поведении. Крепкие напитки, вероятно, и стали причиной того, что в этот день Владимир забыл, что давал присягу, и игнорировал свою причастность к правоохранительным службам. К слову, и ему уже вынесли приговор – 2,5 года условно.

Фигурантов в деле об убийстве чемпиона по пауэрлифтингу было четверо - судьба двоих уже известна. На очереди оставались два сотрудника Росгвардии, которых также обвинили в халатности.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщил тогда Илья Гудков, старший помощник руководителя СКР по Хабаровскому краю.

В 2017 году по стране даже прокатилась волна фото-митинга, где коллеги-росгвардейцы из других регионов страны встали на защиту хабаровчан. Но все бы ничего, если бы не видео с камер наружного видеонаблюдения. Там видно, как силовики приезжали к месту трагедии как минимум два раза, подходили к Анару и Андрею, но так как никто из них претензий к друг другу не имел, в отделение полиции их не повезли.

На вопрос: «Видели ли вы на теле Андрея раны?» - росгвардейцы пользовались статьей, благодаря которой они могут не свидетельствовать против себя. Однако в тот момент, когда они не были фигурантами уголовного дела, а числились лишь в списке очевидцев, их рассказы были полнее и информативнее, что сыграло, разумеется, против них.

Позиция ВО ВНГ России однозначна - своих сотрудников они защищают, уверяя, что они действовали в рамках принятого законодательства.

- Позиция командования Восточного округа остается прежней, сотрудники вневедомственной охраны действовали в рамках действующего законодательства (ФЗ-226 - прим.ред.). На момент нахождения сотрудников на месте происшествия оснований для доставления участников событий в ОМВД России по Хабаровскому краю не усматривалось, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

Поэтому до сегодняшнего дня обвиняемые считались сотрудниками Росгвардии. И вот сегодня им вынесли приговор суда, который кардинально изменит их жизнь. Сторона обвинения ходатайствовала о наказании в пять лет лишения свободы. Семья Драчевых поддержала такую инициативу. А вот адвокаты росгвардейцев просили представителя Фемиды и вовсе оправдать их подзащитных.

Как удалось доказать в зале суда, обвиняемые наблюдали и следили за конфликтом Анара и Андрея, сидя в служебной машине. По Драчеву и его окровавленной одежде было видно, что ему необходима помощь, однако никто из сотрудников не предпринял никаких мер, чтобы вызвать полицию или же скорую помощь.

- Суд постановил: признать обоих обвиняемых виновными в халатности, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Марина Ступакова, старший помощник прокурора Центрального районного суда Хабаровска. - Одного из сотрудников приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также запретили занимать определенные должности на срок три года. Второго фигуранта приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и также лишили права занимать должности на 2,6 года. Подсудимые вину в совершении преступления не признали, настаивали на том, что приняли все необходимые и возможные меры к пресечению преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу. В течение 10 дней адвокаты могут обжаловать решение суда.

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