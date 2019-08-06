Условным не отделался: полицейский, проходивший по делу об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, получил реальный срок

Ныне бывший сотрудник МВД, один из осужденных по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, судом апелляционной инстанции приговорен к реальному сроку заключения. Напомним, по предыдущему приговору ему было назначено условное наказание. Адвокат потерпевшей стороны сообщил «КП» - Хабаровск», что родители и друзья убитого спортсмена уверены: и такое наказание слишком мягкое.

ЗАБЫЛ, ЧТО СЛУЖИЛ ЗАКОНУ?

Как удалось установить следствию, теперь уже бывший сотрудник полиции в день, а точнее, утро, когда произошло убийство чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, был на месте преступления в одной компании с убийцей. Полицейский не только не предотвратил конфликт между Андреем и Анаром Аллахверановым, но и всячески подогревал его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/617768" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске до смерти забили чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.! другой источник

Все это выяснилось из допроса двух сотрудников Росгвардии, которых охрана заведения вызывала на место драки. Перед тем, как превратиться в обвиняемых по статье «Халатность», они выступали свидетелями по делу об убийстве чемпиона и наговорили достаточно много.

В частности они рассказывали, что когда прибыли на место будущего преступления, Владимир Овчинников им сразу сказал о том, что он из полиции. Говорил, что я, мол, такой же, как и вы, уезжайте, я сам со всем разберусь. Как выяснилось позже, Владимир не обманывал, он действительно служил в правоохранительных органах. Вот только погасить конфликт, как обещал росгвардейцам, он и не пытался. Как удалось выяснить суду, он отлично видел следы крови на лице Андрея Драчева, но даже скорую помощь не вызвал. Мало того: в тот день сержант был сильно пьян, как видно на записи с камер видеонаблюдения, и вел он себя очень возбужденно и развязно.

ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКО. НО НЕНАДОЛГО

В Хабаровске бывшего полицейского (из органов его вышибли сразу же, как только стало известно, что он был на месте преступления, но, пренебрегая присягой, даже не попытался остановить убийство) приговорили к двум годам и шести месяцам отбывания наказания условно.

Родственники и их адвокат с таким мягким приговором не согласились и подали апелляцию. По их мнению, бывший сержант должен был сесть на пять лет минимум. Апелляционный суд рассмотрел дело и вынес свой приговор.

- Суд посчитал, что предыдущий приговор был вынесен необъективно, и сейчас у Владимира Овчинникова вместо условного срока – реальный. Ему дали два года и четыре месяца в колонии- поселении, - рассказал Евгений Швецов, адвокат семьи Андрея Драчева. – Я считаю, что это справедливо. Естественно, мы хотели больше – минимум пять лет. Человек провоцировал, человек был инициатором, сам не убивал, конечно, но он ведь был сотрудником полиции и в то же время другом бандита! Тем не менее замена условного срока реальным - тоже неплохо.

По словам адвоката, сам Овчинников по-прежнему свою вину не признает, однако на суде принес соболезнования отцу Андрея Драчева. Впрочем, родных жестоко убитого спортсмена такие знаки внимания не тронули.

ДОЛГОЕ ДЕЛО, СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРИГОВОРЫ

Напомним, что убийство чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева произошло в августе 2017 года. Анар Аллахверанов в центре Хабаровска до смерти забил именитого спортсмена и сбежал с места преступления, скрываясь от следствия около месяца. Затем его все-таки задержали.

Рассмотрение дела длилось полтора года, в конце концов Аллахверанова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двоим росгвардейцам, не остановившим драку, тоже не удалось уйти от наказания. Одному из них дали три года три месяца лишения свободы, второй осужден к лишению свободы на два года и восемь месяцев. Срок они отбывают в колонии-поселении.

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