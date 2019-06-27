Насмотрелись на три года: суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор двум росгвардейцам, наблюдавшим за дракой Аллахверанова и Драчева в Хабаровске

Напомним, что летом 2017 года в центре Хабаровска, рядом с популярным караоке-баром Анар Аллахверанов до смерти забил чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Сейчас он уже отбывает наказание в колонии строгого режима, суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы.

Но Анар не единственный, на кого было заведено уголовное дело после убийства чемпиона. Как удалось выяснить следствию, в деле были замешаны сразу трое сотрудников правоохранительных органов.

Во-первых, во время драки присутствовал тогда еще действующий сержант полиции Владимир Овчинников. Он следил за тем, как развивался конфликт двух спортсменов, но был настолько пьян, что пренебрегая службой, даже не пытался вмешаться в драку. Бывшему сержанту приговор тоже вынесли – два с половиной года условно.

Сейчас же решилась судьба еще двух фигурантов громкого дела – сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые несколько раз приезжали на срабатывание «тревожной кнопки», но, как и бывший полицейский, предпочли остаться безучастными. Их появление зафиксировали камеры видеонаблюдения, их видели свидетели драки.

Они же сообщили следствию, что силовики неоднократно подходили к Драчеву и Аллахверанову, отлично понимая, в каком состоянии был чемпион по пауэрлифтингу, но поскольку стороны конфликта претензий друг к другу не имели, сотрудники вместо того, чтобы задержать нарушителей общественного порядка, разворачивались и уходили.

Мало того - двое сотрудников, как было доказано на суде, наблюдали за дракой из окон служебного автомобиля. По Драчеву и его окровавленной одежде было заметно, что ему необходима помощь, однако никто из росгвардейцев не предпринял никаких мер, чтобы вызвать полицию или же скорую помощь.

В отношении обвиняемых следственным комитетом региона было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвинение просило для них пять лет лишения свободы, его поддерживали родственники убитого чемпиона. Адвокаты убеждали всех, что вины на их подзащитных нет, и пытались свети дело к оправдательному вердикту.

В итоге суд первой инстанции приговорил силовиков к лишению свободы в колонии - поселении. Обвиняемые подали апелляцию, однако апелляционный суд посчитал приговор обоснованным и менять его не стал.

- Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда вынесла апелляционный приговор двум сотрудникам управления вневедомственной охраны по городу Хабаровску Росгвардии РФ, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Они признаны виновными в совершении преступления по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека». Суд апелляционной инстанции приговорил одного из сотрудников вневедомственной охраны к 3 годам 3 месяцам лишения свободы и лишил его на 3 года права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Второй осужден к лишению свободы на 2 года 8 месяцев и лишению на 2 года 6 месяцев права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Наказание в виде лишения свободы назначено отбывать в колонии-поселении.

Приговор уже вступил в законную силу. И это последняя точка, поставленная судом в резонансном деле по убийству чемпиона страны по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

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