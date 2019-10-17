2019-10-17T09:21:13+03:00
Спорт

Полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» вошел в пятерку лучших игроков Кубка мира по бенди

Шведы подвели итоги одного из самых престижных турниров по хоккею с мячом
Василий ЗАДУНАЕВ
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Полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин вошел в пятерку лучших игроков Кубка мира по бенди. Фото Ромуса РамстремаПолузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин вошел в пятерку лучших игроков Кубка мира по бенди. Фото Ромуса Рамстрема
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В прошлые выходные завершилось одно из самых ярких событий по хоккею с мячом – Кубок мира. В течение четырех дней двадцать сильнейших клубов планеты, среди которых, естественно был и «СКА-Нефтяник» из Хабаровска выясняли кто же из-них самый-самый.

ОСОБЫ СЧЕТ

Для «армейцев» турнир в Сандвикине начался как никогда удачно, во время предварительного этапа они не потерпели ни одного поражения и в плей-офф вышли с одним из лучших результатов, что позволили выбрать себе соперника на четвертьфинал. Выбрали «АИК Банди» и не прогадали, обыграв в «сухую» 6:0. По пути «СКА-Нефтяник» сделал еще одно важное для себя дело – переиграл, наконец, «дьяволов» - шведский клуб «Сандвикен» который два раза подряд в 2017 и 2018 годах выбивал армейцев из борьбы за кубок. Затем была победа над московским «Динамо» и впервые в истории попадание в финал престижного турнира.

К сожалению, итоговая схватка, которая должна была определить – останется ли кубок в королевстве, или переедет в Хабаровск шла по особому шведскому счету, когда арбитры неохотно замечали ошибки «своих», и не прощали «чужим» даже намека на нарушение правил. Не был засчитан гол армейца Эрика Петтерссона, якобы нападающий «СКА» был в офайде, а вот игроку «Больнеса» явно находившемуся «вне игры» гол засчитали. Впрочем, викингов понять можно – еще утихла досада от поражения на чемпионате мира, когда наша сборная буквально вырывала победу у сборной королевства. В итоге «СКА-Нефтяник» проиграл шведам. Это была уже пятая попытка «армейцев» завоевать вожделенный трофей. К сожалению пока неудачная.

ОБ ИТОГАХ

После окончания турнира его организаторы подвели итоги и определили лучших игроков принимавших участие в играх на Кубок мира. В пятерке есть и наш хоккеист.

- Максим Ишкельдин, 78-й номер «красно-черных» возглавил список «лучших ассистентов», вошел в число «лучших снайперов», и, как следствие, вписал свое имя в историю, как «лучший бомбардир по системе гол+пас». Данные показатели были приняты к сведению организаторами, которые присудили Ишкельдину звание «лучшего полузащитника» турнира. Отметим, что для Максима минувший розыгрыш Кубка мира стал уже пятым за время его выступления в составе хабаровской команды. На его счету 25 сыгранных матчей, в которых он забил 20 мячей (второй результат среди игроков армейской дружины) и сделал 25 результативных передач. Ишкельдин стал единственным россиянином, которого организаторы включили в список лучших игроков Кубка мира-2019.- рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Швеции Максима Ишкельдина так же признали лучшим хавбеком турнира. Помимо этого, полузащитник хабаровской команды является шестикратным чемпионом мира, серебряным призером чемпионатов мира 2012, 2017 годов. Так же Максима уже признавали лучшим игроком ЧМ в 2013 году. Восемь раз его включали в список лучших игроков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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