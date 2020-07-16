Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего полпреда ДФО Виктора Ишаева

Делом бывшего полпреда ДФО и первого губернатора Хабаровского края занималось главное управление по расследованию особо важных дел следственного комитета РФ. Как сообщила вчера 15 июля пресс-служба ведомства, расследование уголовного дела, длившееся около года, завершено, а обвинительное заключение передано для утверждения в федеральную прокуратуру.

СУТЬ ДА ДЕЛО

Виктора Ишаева задержали 27 марта 2019 года в Москве, где он постоянно проживал после того, как закончил сначала политическую, а потом бизнес-карьеру. Чуть позже ему было предъявлено обвинение, предусмотренное статьей 159 УК РФ, «Мошенничество». Муссировавшиеся слухи о причастности Виктора Ивановича к махинациям в лесной отрасли не нашли подтверждения. Зато, следствие располагало фактами о его причастности к крупным хищениям средств компании «Роснефть» где Виктор Ишаев состоял вице-президентом и куратором, в период с 2014 по 2018 года.

Конечная сумма ущерба, по подсчетам следователей около семи с половиной миллионов рублей. Для компании уровня «Роснефти», это деньги относительно небольшие. К тому же, эта сумма, как говорят, была компенсирована родственниками задержанного еще на стадии предъявления обвинения. Казалось, после этого резонансное дело заглохнет само собой, но вместо этого, «папа» отправился под домашний арест. Защита несколько раз подавала апелляцию, с просьбой изменить меру пресечения, но суд остался непреклонен, окончания следствия Виктор Ишаев остался дожидаться в родовом гнезде в столице. И, кажется, дождался.

НЕ МОШЕННИК, А РАСТРАТЧИК?

Разобравшись в хитросплетениях резонансного дела «папы», следователи пришли к выводу, подозревать Ишаева в мошенничестве нельзя. Вместо этого в фабуле обвинительного заключения «организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере». По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год Виктор Ишаев, «используя служебное положение», организовал растрату денег ПАО «НК «Роснефть». Деньги выводились по контракту на аренду нежилого помещения на улице Шевченко в самом центре Хабаровска, где квартировала «Роснефть», с завышенной суммой исполнения. Подконтрольная Виктору Ивановичу компания выводила излишки из оборота, а после сам Ишаев, и его возможный соучастник, распоряжались ими по своему усмотрению.

В случае, если вина бывшего полномочного представителя Дальневосточного федерального округа будет доказана, его ждет до десяти лет тюрьмы и миллионный штраф.

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