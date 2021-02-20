Где посмотреть матч Кубка России ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Фото: pfc-cska.com

Наконец-то зимняя пауза закончилась, и к нам возвращается большой футбол. Да еще как возвращается - для «СКА-Хабаровска» сезон продолжится кубковым матчем с одноклубниками - московским ЦСКА. Команды поборются за выход в одну четвертую финала Кубка России.

Выход в одну восьмую - это для хабаровского клуба уже событие, тем более что на пути к поединку с одноклубниками «красно-синие» выбили из кубовой гонки казанский «Рубин», команду Премьер-лиги, между прочим, а представьте, что будет твориться в Хабаровске, если местный СКА каким-то чудом обыграет москвичей?

Впрочем, главный тренер хабаровчан Сергей Юран уверен - все шансы у дальневосточников сделать это есть. Команда очень неплохо провела сборы, оптимизировала состав и поработала над тем, чтобы разрушить психологические барьеры. Так что поединок обещает быть интересным.

Так где посмотреть матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА - «СКА-Хабаровск»? Транслировать игру будут как спортивные телеканалы, так и в интернете. Вот подробный список, опубликованный дальневосточным клубом.

- Матч состоится в Москве и начнется в 14:30 по местному времени. Стартовый свисток прозвучит, когда в Хабаровске будет 21:30 - весьма комфортное для просмотра время, - подчеркнули в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Все трансляции начнутся в 21:25 по хабаровскому времени.

По ТВ игру покажут каналы МАТЧ! и МАТЧ Премьер.

В интернете армейское дерби можно посмотреть:

на сайте компании TELESPORT;

в официальном сообществе Кубок России ВКонтакте;

в официальном сообществе в Одноклассниках;

в разделе Прямой эфир официального сайта Матч ТВ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БИЛЕТАМ НА МАТЧ С ЦСКА

На матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА - «СКА-Хабаровск» (21 февраля, 14:30 МСК) для болельщиков нашей команды будут открыты секторы S 515-516 (Южная трибуна). Стоимость билета - 500 рублей, - отметили в хабаровском СКА. - Гостевая касса находится со стороны южной входной группы. Режим работы - с 11:00 до окончания первого тайма.

До «ВЭБ арены» вы можете добраться следующим образом:

- от станции метро ЦСКА пешком;

- от станции метро «Сокол» 1,5 километра пешком или на троллейбусах №№ 6, 43, 86, на автобусе №597;

- от станции метро «Аэропорт» 2,2 километра пешком или на маршрутном такси №676 М;

- от станции метро «Полежаевская» 2,2 километра пешком или на автобусах №№ 64, 597, 818, на троллейбусах №№ 43, 65;

- от станции МЦК «Зорге» 900 метров пешком или на автобусе №597.

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