Коронавирус в Хабаровске: год локдауна или с чего все начиналось

Хабаровский край пережил две больших волны заболеваемости ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Локдаун настиг Хабаровский край 30 марта, одновременно со всей страной. Однако первые заразившиеся, рост цен и паника начались задолго до этой даты.

21 января 2020 года

Именно в этот день у жителей Хабаровского края впервые пробежали по спине мурашки. В аэропорту Хабаровска была выявлена пассажирка с подозрительными симптомами. Женщина летела ночным рейсом из Харбина, а во время проверки на санитарно-карантинном пункте у нее была обнаружена высокая температура. После обнаружения неоднозначных симптомов ее отправили в больницу, для дальнейшего обследования. На тот момент власти Китая уже сообщили о 224 случаях заражения тогда еще малознакомого типа пневмонии.

— В нашей больнице пациентов с коронавирусом в настоящее время не имеется, — сообщил 22 января 2020 года главный врач городской больницы №10 Александр Калашников.

Пассажирку с подозрением на ковид эвакуировали в аэропорту Хабаровска Фото: Евгения МОЛОТОВА

24 января 2020 года

Правительством Хабаровского края приняты первые меры по защите от новой коронавирусной инфекции. Всем авиакомпаниям, работающим в регионе, а также гостиницам направлены инструкции с порядком действий в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Всем жителям Хабаровского края Роспотребнадзор рекомендует временно воздержаться от поездок в КНР во избежание риска заражения новым вирусом.

В крае был создан оперативный штаб по коронавирусу Фото: Правительство Хабаровского края

27 января 2020 года

Создан оперативный штаб.

28 января 2020 года

Изменен режим работы пункта пропуска Покровка. Экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом было принято решение временно остановить работу пункта пропуска Жаохэ-Покровка.

3 февраля 2020 года

Первого февраля ввели запрет на авиарейсы до острова Хайнань. Прекращено железнодорожное сообщение с КНР. В связи с этим в Хабаровском крае начался рост цен на овощи и фрукты.

После закрытия границы с Китаем в крае резко подорожали продукты Фото: Борис КОКУРИН

7 февраля 2020 года

В Хабаровске вводится масочный режим. Действовать он начал с 10 февраля. Маски обязали носить всех работников транспорта, банков, торговых точек, а также учителей, воспитателей и медиков. В то же время в Хабаровске вводят ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в соцучреждениях, медицинских организациях, в торговых центрах, сфере услуг и общепита, в школах, детсадах и других учреждениях образования.

11 февраля 2020 года

Хабаровчане начинают сбор гуманитарной помощи, в виде медицинских защитных материалов, для соседней провинции Хэйлунцзян.

20 февраля 2020 года

Гражданам КНР временно запрещен въезд на территорию РФ. Хабаровские рынки опустели.

16 марта 2020 года

В Хабаровске запланировано создание нового быстровозводимого госпиталя для пациентов с коронавирусом.

17 марта 2020 года

В Хабаровском крае три первых положительных теста на ковид. Студентов хабаровских вузов массово переводят на дистанционный режим обучения.

18 марта 2020 года

Решением Российского футбольного союза первенство ФНЛ приостановлено. Период досрочной сдачи единого государственного экзамена совместили с периодом итоговой аттестации.

24 марта 2020 года

Хабаровские театры откладывают спектакли на неопределенный срок.

26 марта 2020 года

Хабаровчанку вернувшуюся из Москвы принудительно поместили на карантин по решению суда. В то же время в Хабаровске обнаружен пятый зараженный коронавирусом.

28 марта 2020 года

В Хабаровский край начинают возвращаться туристы из заграницы.

30 марта 2020 года

В Хабаровске стартовала первая нерабочая неделя. Введен режим самоизоляции.

1 апреля 2020 года

В Хабаровском крае стартовала работа волонтеров в рамках проекта #МыВместе. Добровольцы занялись покупкой продуктов и медикаментов для пожилых людей. В регионе приостановлены проверки для бизнеса.

Хабаровский край пережил две больших волны заболеваемости ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 апреля 2020 года

Временно приостановлена процедура приема заявлений в ЗАГСах. Принято решение о запуске дежурных групп в детских садах.

4 апреля 2020 года

Хабаровчанам запрещено передвигаться по городу без крайней необходимости. С прилавков аптек пропадают защитные маски.

6 апреля 2020 года

Хабаровские власти готовятся к приему соотечественников из Сеула, а КНР приостановила прохождение автомобильных грузов на Дальний Восток.

8 апреля 2020 года

В Хабаровском крае зафиксирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции.

12 апреля 2020 года

Село Богородское Хабаровского края закрыто на карантин. В селе зарегистрировано четыре случая заражения.

15 апреля 2020 года

Зарегистрирован резкий рост цен на лимоны. За килограмм коммерсанты просят от 600 до 800 рублей. На хабаровские обсерваторы поступают жалобы по условиям содержания. За нарушение режима самоизоляции уже составлено 110 протоколов.

Цены на лимоны и имбирь резко возросли Фото: Борис КОКУРИН

20 апреля 2020 года

Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское.

22 апреля 2020 года

Ужесточение масочного режима.

24 апреля 2020 года

На базе Хабаровского техникума транспортных технологий стартовало производство защитных экранов для врачей.

25 апреля 2020 года

Музыкальный театр дистанционно поблагодарил врачей за работу.

28 апреля 2020 года

Введены справки о работе на время самоизоляции. Принято решение закрыть въезд на кладбища в родительский день. У беременной комсомольчанки обнаружен коронавирус.

2 мая 2020 года

Плановые госпитализации приостановлены. Разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом.

11 мая 2020 года

С марта на биржу труда обратились свыше трех тысяч жителей края.

19 мая 2020 года

Дети возвращаются в детские сады.

24 мая 2020 года

Зафиксирован рост заболевших — 61 случаев за сутки.

29 мая 2020 года

Плюс 82 заболевший за сутки.

3 июня 2020 года

Маски и перчатки на рабочих местах становятся обязательными.

9 июня 2020 года

В Чегдомыне зафиксирована вспышка ковида среди медиков. В крае начинается бесплатное тестирование на ковид. Спасатели продезинфицировали военный транспорт, который примет участие в параде 24 июня.

Оперштаб принимал и снимал ограничительные меры на протяжении всего периода Фото: Правительство Хабаровского края

12 июня 2020 года

В край прибыло 12 новых автомобилей скорой помощи.

17 июня 2020 года

Зафиксирован рост заболевших пневмонией. В крае уже 20 человек погибло от новой коронавирусной инфекции.

19 июля 2020 года

В крае 113 заболевших.

20 августа 2020 года

Число медиков, заразившихся коронавирусом перевалило за 500 человек.

21 августа 2020 года

75 постояльцев комсомольского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализированы с подозрением на COVID-19.

17 октября 2020 года

В селе Удское в Хабаровском крае из-за вспышки COVID введен карантин.

28 октября 2020 года

Введение всеобщего масочного режима на территории края.

14 ноября 2020 года

В крае стартовала выдача бесплатных лекарств.

22 ноября 2020 года

В Хабаровском крае 306 новых заражений за сутки – это одно из пиковых значений

1 декабря 2020 года

Хабаровский край вошёл в ТОП-5 регионов по выписке пациентов с диагнозом коронавирус. Регион занял 4 место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.

10 декабря 2020 года

В Хабаровском аэропорту заработал пункт экспресс-диагностики. Жители края с пропиской в северных районах могли пройти тест бесплатно.

18 декабря 2020 года

Правительство края ввело послабления в работе культурных и спортивных объектов. С этого числа они могли работать с 30-процентной загрузкой. Другие ограничения по-прежнему сохраняются.

5 января 2021 года

Заболеваемость коронавирусом идет на спад. Лечебные учреждения, перепрофилированные в ковидные госпитали, постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Снова для рожениц открылся роддом №2 в Хабаровске.

12 января 2021 года

Регион активно готовится к прививочной кампании. Поступают новые дозы вакцины. Открываются прививочные кабинеты в лечебных учреждениях по всему краю.

26 января 2021 года

Культурно-спортивные мероприятия теперь можно проводить с 50-процентной загрузкой.

12 февраля 2021 года

Снимаются ограничения на работу предприятий общепита, а также снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

18 марта 2021 года

Количество привитых от коронавируса достигло 50 тысяч человек. В сутки по краю регистрируется не более 50 заражений, что в 6 раз меньше, чем в пиковый период октября-ноября 2020 года.

22 марта 2021 года

Ограничения по заполняемости залов и трибун культурных и спортивных объектов полностью сняты.