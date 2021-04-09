Трое хоккеистов «СКА-Нефтяника» претендуют на «золотой шлем» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Ровно неделя понадобилась хабаровским любителям русского хоккея, чтобы определиться с кандидатурами тех, кто достоин «золотого шлема» - приза лучшему игроку прошедшего сезона. Организаторы конкурса предупредили, что в этом году выбор самого-самого будет проходить в два этапа, и предложили присылать свои версии на клубную почту.

Необходимо было выбрать лучших, по своему мнению, игроков и расставить их по порядку. Причем было условие - меньше пяти фамилий не присылать. В итоге, как отметили в хабаровском клубе, в предварительном этапе голосования приняли участие 612 болельщиков, голоса которых и сформировали тройку лидеров.

Наибольшее количество баллов набрали нападающий Павел Рязанцев, полузащитники Юрий Шардаков и Туомас Мяаття Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

- Всего в анкетах было указано 17 игроков, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Наибольшее количество баллов набрали нападающий Павел Рязанцев (2514 очков), полузащитники Юрий Шардаков (2109 очков) и Туомас Мяяття (1755 очков).

Кроме этих хоккеистов в пятерку лучших вошли голкипер «красно-черных» Виктор Каменев (1554 очка) и защитник Юрий Викулин (1242 очка). К сожалению, по условиям конкурса продолжить борьбу во втором, заключительном этапе смогут только трое хоккеистов.

Имя нового обладателя приза зрительских симпатий определят в прямом эфире одного из местных телеканалов уже 12 апреля, в понедельник. Выбор сделают все, кто включит телевизор с семи до половины девятого утра. Игрок, набравший больше всех голосов, и станет обладателем «золотого шлема».

Напомним, что золотой шлем (на самом деле позолоченный) в качестве приза лучшему игроку прошедшего сезона выдается в Хабаровске с 2001 года, соответственно, в этом году состоится юбилейная, двадцатая церемония его вручения.

Максим Ишкельдин трижды становился обладателем престижной награды Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Абсолютным рекордсменом по количеству таких наград является полузащитник Максим Ишкельдин, который трижды - в 2017, 2018, 2019 годах - получал этот знак отличая. По два аналогичных титула имеют нападающий Евгений Стеблецов (2001 и 2011 годы), полузащитники Михаил Клянин (2002 и 2003 годы) и Анатолий Суздалев (2004 и 2007 годы), а также вратарь Виктор Яшин (2010 и 2012 годы).

А вообще - предыдущие 19 лет почетного звания от болельщиков команды были удостоены 14 хоккеистов.

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