Топ-5 побед, одержанных Михаилом Юрьевым

Топ пять побед, одержанных Михаилом Юрьевым. Фото с сайта ФХМР

Михаил Юрьев, недавно сразивший хоккейный мир своим возвращением в хабаровский «СКА-Нефтяник», - человек уникальный. Это единственный тренер национальной сборной, ни разу не проигравший чемпионат мира, а их, на секундочку, у него целых четыре. В то же время он до сих пор так и не получил звание заслуженного тренера России.

Парадокс, который почему-то до сих пор не смущает руководство Федерации хоккея с мячом. Впрочем, если верить слухам, Юрьев у нынешнего руководства не в чести. Слишком своенравен, слишком умен, чересчур самодостаточен, что рушит все комбинации чиновников «плетеного мяча» по созданию очередных «чемпионов».

Мы в редакции решили составить свой топ побед выдающегося тренера. Естественно, что на абсолютную объективность этот список претендовать не может, это наше мнение, если у вас есть свое (наверняка есть) - добавьте его в комментариях, будет интересно почитать.

Лучший игрок «Сибсельмаша» за всю его историю, по мнению некоторых экспертов.

Главное, что можно сказать про Юрьева-хоккеиста, - прежде всего он думающий игрок. Спортсмен, способный на льду проанализировать игру соперника и найти в ней слабые места. Добавьте к этому отличную физическую подготовку, скорость, маневренность, сильные и точные удары по воротам, и вы получите игрока, каждый раз сильно расстраивающего соперников. Неудивительно, что он стал капитаном новосибирской команды, которая в сезоне 1994/95 становится чемпионом России.

Страшная травма, после которой Юрьев остался в русском хоккее.

Карьера 32-летнего Михаила Юрьева как игрока разлетелась вдребезги после очень серьезной травмы - двойного осколочного перелома голени, полученного во время игры на родном новосибирском льду, однако уже в составе «Кузбасса». В расцвете сил оказаться за бортом? Как бы не так - и Юрьев возвращается в хоккей уже как тренер. Тут пригодился и капитанский опыт, и даже увлечение шахматами в молодости.

Главный тренер национальной сборной в 2012 году.

Этого вообще никто не ожидал, даже сам Юрьев. До этого он на такой топ-уровень не поднимался. Тем не менее национальная команда под его руководством одерживает победу над своими исконными соперниками шведами - и где? В Венерсборге! Мало того - на следующем чемпионате мира сборная под его руководством повторяет успех, а потом Юрьев подает в отставку. Затем в 2018 и 2019 годах снова две победы, и снова отставка. Юрьев уходит непобежденным.

Золотой сезон 2018/19 годов в «СКА-Нефтянике».

И до этого хабаровская команда становилась чемпионом страны, но в эти годы хоккейная дружина под руководством Юрьева выиграла вообще все, что было возможно выиграть в стране: Кубок России, Суперкубок России, золотые медали чемпионов, Кубок губернатора Хабаровского края. Мало того - семеро игроков «СКА-Нефтяника» входят в сборную России на чемпионате мира и возвращаются в Хабаровск с золотом, и еще один - с серебром. Недаром эту команду прозвали dream team - она паровым катком прокатывалась по соперникам, не оставляя тем ни малейшего шанса.

Возвращение в Хабаровск в 2021 году.

В 2020 году руководство клуба отказывается продлевать с главным тренером контракт (говорят, что это решение «продавила» Федерация хоккея с мячом, которой Юрьев был словно кость в горле - прим.авт.). Михаил Юрьев уезжает в родной Новосибирск и почти год об уникальном тренере ничего не было слышно. Его бывшая команда, пережившая множество потрясений, выигрывает бронзу и Суперкубок, но опять остается без наставника. И тут дружине объявляют - Юрьев возвращается! С такой радостью нового-старого тренера в Хабаровске не встречали уже давно. Да и сам Михаил Юрьев был заметно тронут, возвращаясь в арену «Ерофей».

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