Андрей Пашкин приходит в хабаровский «СКА-Нефтяник» Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Не буду скрывать, этого назначения ждали, обсуждали в кулуарах, что, мол, «вот хорошо бы», поговаривали, что Юрьеву, не так давно вновь возглавившему хабаровскую команду, необходим опытный помощник - и вот, дождались.

Как сообщили в «СКА-Нефтянике», клуб достиг договоренностей о вхождении Андрея Пашкина - знаковой фигуры для российского и не только хоккея с мячом - в тренерский штаб команды. Наряду с Пашкиным и Юрьевым там же будет работать и тренер вратарей - Олег Андрющенко, после ухода Ильяса Хандаева и до прихода Михаила Юрьева занимавший должность и.о. главного тренера «красно-черных».

- Клуб достиг договоренности с одним из самых известных отечественных специалистов, который наряду с Михаилом Юрьевым и Олегом Андрющенко составит тренерский штаб «СКА-Нефтяника» в предстоящем сезоне 2021/22 годов, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Выбор тренера оказался неслучайным. Напомним, что Андрей Пашкин работал вместе с Михаилом Юрьевым в национальной сборной команде России в период с 2012 по 2014 и с 2017 по 2019 годы. Данный тренерский тандем четырежды приводил сборную России к званию чемпиона мира.

СПРАВКА «КП»:

Андрей Юрьевич Пашкин родился 27 ноября 1956 года, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России.

Воспитанник красноярской школы хоккея с мячом.

Выступал за команды «Енисей», Красноярск (1973-88, март 1997), «Венерсборг», Швеция (1988-91), «Транос», Швеция (1991-96), «Грипен», Швеция (1996-2000).

Провел 346 матчей в чемпионатах СССР, в которых забил 517 мячей. Лучший снайпер чемпионата СССР 1982 года (60 мячей).

Чемпион СССР 1980-88 годов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1978 года. Обладатель Кубка СССР/России 1984, 1997 годов, Кубка Европейских чемпионов 1980, 1983, 1986, 1987 годов, Кубка мира 1982, 1984 годов.

Серебряный призер чемпионата мира 1983 года. Бронзовый призер чемпионата мира 1987 года. Провел 35 матчей в составе сборной страны, забил 44 мяча.

С 2000 года на тренерской работе. Тренировал команды: «Грипен», «Блэсут», «Але-Сюрте», «Хаммарбю» (все - Швеция), «Металлург» (Братск), «Енисей» (Красноярск), «Байкал-Энергия» (Иркутск).

В 2014 и 2015 годах выигрывал звание чемпиона России с «Енисеем».

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