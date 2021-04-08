Каланчин, Аникин и Власюк: «СКА-Нефтяник» подписал первых новичков в этом сезоне Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Одна из главных проблем «СКА-Нефтяника» - глубина состава. Так было и в прошлом сезоне, и в победном предыдущем, когда армейский клуб выиграл в России вообще все, что было возможно. Тогда на команду, вышедшую в финал, вообще больно было смотреть - хоккеисты буквально выбивались из сил, играя почти без замены.

Проблемы пытался решить Ильяс Хандаев, привлекая в состав «молодежку», но их уровень, за редким исключением, на «основу», к сожалению, не тянул - слишком мало игрового опыта в Суперлиге у ребят, и против таких зубров, как Ишкельдин или Ломанов, хоккеисты смотрелись не лучшим образом.

В этом сезоне в хабаровский СКА вернулся Михаил Юрьев, который, во-первых, оставил костяк команды: Павла Рязанцева, Артема Бондаренко, Юрия Бондаренко, Юрия Шардакова, Юрия Викулина, Василия Грановского, Максима Рязанова, Алексея Торгонского и голкипера Виктора Каменева.

Также контракт со «СКА-Нефтяником» продлил Туомас Мяяття - очень быстрый игрок, который заявлял, что ему было бы очень интересно поработать с Михаилом Юрьевым. К тому же, по мнению специалистов, в прошлом сезоне его потенциал был раскрыт далеко не полностью. Интересно будет посмотреть на «летучего финна» в будущем чемпионате.

Во-вторых, серьезно главный тренер присматривается ко второму составу армейцев - там за это время подросли свои «звездочки». В-третьих, в команду привлекают очень перспективных новичков. Как сообщили в клубе, контракты с «красно-черными» подписали защитник Владимир Власюк, полузащитник Дмитрий Аникин и нападающий Владимир Каланчин.

- Отметим, что как таковым новобранцем является только Владимир Каланчин, ранее отыгравший восемь сезонов за кемеровский «Кузбасс», - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Двое же других уже имеют опыт выступления за «СКА-Нефтяник».

От себя добавим, что двое из «новичков» имеют прямое отношение к Хабаровску. Это Владимир Власюк - 25-летний коренной хабаровчанин. Впервые дебютировал в «СКА-Нефтянике» в сезоне 2015-2016 годов, а осенью 2017 года подписал контракт со «Строителем». В сезоне 2019-2020 годов дебютировал в сборной России.

Второй условный новичок - 20-летний Дмитрий Аникин. В Хабаровске его отлично помнят. Еще в 17 лет он переехал в наш город из Новосибирска и стал одним из лидеров фарм-клуба «СКА-Нефтяник», в «золотом» сезоне 2019-2020 годов был включен в основной состав, а затем подписал контракт с «Кузбассом». Теперь Дмитрий принял решение вернуться.

Третий новобранец - 24-летний Владимир Каланчин - хоть к городу на Амуре и не имеет никакого отношения, но любителям русского хоккея из Хабаровска хорошо известен. Именно он доставлял местным болельщикам немало неприятных минут, когда «СКА-Нефтяник» играл с «Кузбассом». Достаточно сказать, что в чемпионатах страны он провел 181 матч, забил 161 мяч и отдал 62 результативных передачи.

- В 2016 году Владимир был признан лучшим новичком Суперлиги. Дважды, в 2017 и 2018 годах, включался в список лучших игроков страны, - отмечают в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Неоднократно привлекался к выступлению за национальную сборную команду России.

Напомним, что сейчас активно идет формирование команды. Не так давно в «СКА-Нефтяник» вернулся Михаил Юрьев - новый/старый главный тренер - и перед хабаровским клубом стоят самые высокие задачи.

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