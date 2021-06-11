Дело Фургала: последние новости на 11 июня 2021 года Фото: Социальные сети

За прошедшую неделю движений в деле Фургала практически не было. «Комсомолка» собрала последние новости по уголовному делу Фургала, экс-главы Хабаровского края.

На последнем заседании в Басманном суде Москвы, 3 июня, Сергею Фургалу продлили арест еще на 29 дней. На переводе под домашний арест настаивали адвокаты экс-губернатора из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого. По словам сына бывшего главы региона Антона Фургала, заседание прошло не гладко.

- Первым делом из зала суда выгнали даже помощника адвоката без объяснения каких-либо причин, мотиваций. Просто сказали: вас не должно здесь быть. Несмотря на то, что она представила все документы, ее попросили удалиться, - рассказал в одном из интервью Антон Фургал.

По информации Антона Фургала, дальше турникетов на входе в Басманный суд их с братом тоже в очередной раз не пропустили.

- Мы подошли уже с человеческой просьбой: ребята, дайте нам увидеть отца хотя бы одним глазом. Но нам отказали. За 11 месяцев я видел его лишь секунды и через забор, - добавил сын экс-губернатора.

На прошедших выходных на Комсомольской площади вновь стихийно собралось несколько сторонников Сергея Фургала. Хабаровчане незаконно выстроились с транспарантами, судя по которым, требовали «полное медицинское обследование в гражданской больнице» для арестованного экс-губернатора. В свою очередь к вопросу охраны здоровья Сергея Фургала подключилась Елена Грешнякова.

- Я сделала сенаторский запрос на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с просьбой провести Фургалу полное медицинское обследование в рамках его прав гражданина РФ и в соответствии с конституцией РФ, а также взять на контроль данную ситуацию. Вижу, что после перенесенного экс-губернатором коронавирусного заболевания его состояние не очень хорошее, - сообщила Елена Грешнякова, сенатор Совета федерации.

Бывшего губернатора задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции. В изоляторе Фургал заболел коронавирусом и очень тяжело его перенес. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

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