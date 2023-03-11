Новый участник скандального дела: стало известно, кто помог главе «Азии Лес» получить 840 миллионов рублей в Хабаровском крае

Лесозаготовительное предприятие незаконно получало огромные суммы из российской казны. Фото: СК РФ

Дело «Азии Лес» до сих пор обрастает новыми подробностями. Напомним, что по версии следствия, лесозаготовительное предприятие незаконно получало огромные суммы из российской казны. Правоохранительные органы рассказали о новом фигуранте, который работал финансовым консультантом главы компании

ПОТЕНЦИАЛ

ООО «Азия Лес» заработало в Солнечном районе в 2012 году. Предприятие подавало большие надежды и должно было стать одним из крупнейших в сфере лесозаготовки и лесопереработки. Рынки сбыта - внешний (Китай) и внутренний. Чтобы поскорее встать на ноги и заработать в полную силу, компанию включили в список приоритетных инвестиционных проектов. Это сулило предприятию финансовую поддержку, новые лесосеки вне очереди, налоговые льготы и другие преференции. Взамен с «Азии Лес» требовалось в срок выполнять план по своему устройству и поставке пиломатериалов.

Все пошло не по плану через несколько лет. Предприятие почти на год профукало сроки исполнения договоренностей. Это сулило «Азии Лес» исключением из списка инвестпроектов, но компания смогла удержаться - подсобил бывший зампред правительства Хабаровского края. Он закрыл глаза на серьезное отставание, подписал нужные бумаги и предприятие продолжило получать льготы и государственные деньги. Например, от Минвостокразвития РФ компании было выделено 840 миллионов рублей на возмещение затрат по строительству объектов инфраструктуры.

По данным правоохранительных органов, глава «Азии Лес» Александр Пудовкин смог получить субсидию благодаря недостоверным документам. С 2016 по 2018 годы он направлял в Минвостокразвития бумаги, которые показывали плюс-минус нормальное положение дел на предприятии. Документы в ведомство, по данным источника «КП»-Хабаровск» в правоохранительных органах, предоставлял его финансовый консультант. Он-то и есть тот самый раскрытый пособник между руководством «Азии Лес» и министерством. Ему вменили мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и оказав содействие в изобличении иных участников криминальной схемы. Для компенсации причиненного государству ущерба на имущество мужчины совокупной стоимостью 30,1 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по ДФО.

Как известно, в деле замешаны экс-заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков и бывший начальник отдела министерства Александр Павлов, и чиновник из Минпромторга. Глава предприятия Александр Пудовкин, ранее обвиненный в даче взятки, предстанет перед судом по новому делу о мошенничестве. Экс-зампред правительства Хабаровского края выслушал приговор.

Максимальное наказание, которое грозит Пудовкину и его финансовому консультанту - до десяти лет колонии.

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