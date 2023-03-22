Пошел на сделку и отделался испугом: экс-замминистра Минвостокразвития осудили по скандальному делу «Азии Лес» в Хабаровске

Добро на одну из незаконных многомиллионных субсидий дал экс-замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков. Фото: Правительство ЕАО

В Хабаровске вынесен приговор очередному фигуранту громкого дела ООО «Азия Лес». По версии следствия, лесозаготовительному предприятию были выделены огромные суммы из федерального бюджета. Речь идет о сотнях миллионов рублей, полученных путем уговоров и фейковых документов. Добро на одну из таких субсидий дал экс-замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков.

НАДЕЖДЫ

ООО «Азия Лес» обосновалось в Солнечном районе (Хабаровский край) в 2012 году. Предприятие призвано было стать одним из крупнейших в сфере лесозаготовки и лесопереработки как минимум на Дальнем Востоке. Помимо обеспечения внутреннего и внешнего (Китай) рынков пиломатериалами, были созданы рабочие места, компания фактически стала градообразующей.

Чтобы «Азия Лес» поскорее заработала в полную силу, ее включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Это сулило предприятию не только налоговые льготы, приоритетные лесосеки и другие преференции, но и финансовую бюджетную поддержку. Взамен компания должна была выполнять план по своему обустройству и выпуску продукции.

Через несколько лет предприятие начало отставать от графиков. Что стало причиной - до сих пор непонятно. Руководство «Азии Лес» всячески пыталось скрыть отставание, которое прогрессировало и в итоге достигло, по разным данным, одного-двух лет. А ведь малейшая просрочка сулила компании вылет из списка приоритетных инвестпроектов и как следствие возврат всех субсидий.

Сохранить место в перечне инвестпроектов помогали чиновники. Например, бывший зампред правительства Хабаровского края, курировавший с 2013 по 2017 год лесную отрасль. Он, по версии следствия, закрывал глаза на отставание от сроков, подписывал нужные бумаги, выделял лесосеки без аукционов и с понижающим коэффициентом. За это в марте 2020-го он получил 4,6 года колонии условно.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Решать вопросы льготных лесосек невозможно без федеральных чиновников. Так в деле появился бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По данным следствия, чиновник благоволил «Азии Лес» в обмен на приличные суммы.

С 2016 по 2017 год Владимир Потапкин, как говорится в материалах уголовного дела, получил свыше 78,9 миллиона рублей от главы «Азии Лес» Александра Пудовкина. Деньги переводились через счета посредника - юриста Антона Толмачева. Сейчас он скрывается за границей. Источники сообщали, что большую часть взятки Владимир Потапкин оставил в казино.

За щедрую плату Владимир Потапкин благодарил предприятие субсидиями по линии своего ведомства (всего свыше одного миллиарда рублей) и разрешениями на вырубку леса (девяти миллиардов рублей). Чиновника задержали в Москве, этапировали в Хабаровск и вменили «Получение взятки в особо крупном размере», «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

В 2021 году его приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в виде однократной суммы взятки - 78,9 миллиона рублей - с лишением права занимать некоторые должности сроком на шесть лет. Дело о даче взяток в отношении главы «Азии Лес» Александра Пудовкина было прекращено в связи с истекшим сроком давности.

ПОДПИСАЛ НЕ ГЛЯДЯ

Несоответствие «Азии Лес» критериям для получения субсидий становилось все более явным, и маскировать это становилось сложнее. Приходилось прибегать к личным беседам с ответственными чиновниками и составлению фиктивных документов. Так предприятие умудрилось получить еще 840 миллионов рублей по линии Минвостокразвития России.

Помогал Александру Пудовкину, по данным правоохранительных органов, некий финансовый консультант, который был вхож в высокие министерские кабинеты. В частности, с 2016 по 2018 год помощник несколько раз сумел договориться о внесении изменений в инвестиционное соглашение, которое предусматривало перенос сроков работ на предприятии. Этот же консультант приносил в министерство «состряпанные» документы, которые показывали плюс-минус нормальное положение дел в «Азии Лес».

Утверждали субсидии бывший заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков и экс-начальник отдела министерства Александр Павлов. Они, по версии следствия, не провели необходимые проверки документов и предприятия. Чиновники дали добро на субсидию, чем причинили ущерб бюджету страны.

Александра Крутикова обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Когда бывший чиновник был в СИЗО в Хабаровске, с семейной карты неизвестные сняли деньги, а на его жену мошенники пытались оформить кредит. Александр Крутиков заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке. Центральный районный суд Хабаровска признал экс-чиновника виновным.

- Назначить наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в пять лет, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление, - говорится в приговоре суда.

Александр Пудовкин и его финансовый консультант стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Максимальное наказание по вменяемой статье - до десяти лет колонии.

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