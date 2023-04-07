«Запомним ее огоньком, проникавшим глубоко в сердца»: опубликовано последнее фото хабаровчанки, погибшей в авиакатастрофе

Семья решила опубликовать последние фото Дарьи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родные скорбят о трагически погибшей хабаровчанке Дарья Мартыненко. Женщина ушла из жизни при крушении вертолета Robinson 44 на Сахалине. Семья решила опубликовать последние фото Дарьи и рассказать о минутах перед авиакатастрофой.

КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Дарья Мартыненко была одним из известных фотографов Хабаровска. В портфолио женщины снимки влюбленных пар, счастливых молодоженов и, конечно, кадры из путешествий. Дарья очень любила активный отдых: сноуборды, горы, труднодоступные, но такие красивые места.

Дарья и Андрей отправились в роковой полет 17 февраля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Даша - настолько уникальный человек, что просто словами не передать. Она душа любой компании. Ее близко знала не одна сотня человек и каждый находил в ней что-то свое. Если Дарья ставила цель, и какой невероятно сложной она не была, она добивалась ее всегда. Вижу цель, не вижу препятствий. Тот, кто по-настоящему знал Дарью Мартыненко, не станет этого отрицать, - написали в соцсетях родные хабаровчанки.

Свой 34 день рождения Дарья решила отметить на Сахалине. Остров занимал особое место в сердце женщины - она побывала здесь минимум пять раз и каждый раз восхищалась местными красотами. Фотограф вместе с мужем Андреем и четырехлетним сыном Спартаком, по словам няни мальчика, приехали на Сахалин 15 или 16 февраля.

Обычно сына на экстремальные развлечения супруги не брали - опасно. Мальчика оставляли с няней, с которой сотрудничали несколько лет. 17 февраля они уехали кататься на сноубордах, Спартака доверили девушке, пообещав вернуться в начале 17:00. Про вертолет не сказали ни слова.

ХРОНОЛОГИЯ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Вертолет Robinson 44 взлетел с посадочной площадки «Оленья горка» в 15:05 (по-сахалинскому времени). Курс взяли на пик Чехова. Через 11 минут воздушное судно добралось до места. Пилот должен был подтвердить взлет, но этого так и не случилось. В 16:02 с вертолета был подан сигнал бедствия.

Дарья очень любила активный отдых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прибывшие на место спасатели нашли груду обломков и троих человек. Андрей выжил, но находился в тяжелом состоянии, его экстренно госпитализировали. Дарью и пилота (в этот день ему исполнился 51 год) завалило обломками. Тело хабаровчанки почти двое суток не могли достать из под искореженного вертолета.

- Была такая цель - подняться на пик Чехова. Три года подряд этого не позволяла погода. 17.02.23 высота взята на вертолете. На обратном пути гора решила не отпускать, усилился ветер и видимость упала до нуля. Произошло крушение вертолета. Выжил только один. Но знайте, что до последней секунды своей жизни она была счастлива, - написали в соцсетях родные Дарьи Мартыненко.

Тело хабаровчанки почти двое суток не могли достать из под искореженного вертолета Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ХАБАРОВЧАНКА ПОГИБЛА В АВИАКАТАСТРОФЕ НА САХАЛИНЕ

Когда время было около 20:00, няня мальчика начала бить тревогу: ни Дарья, ни Андрей не отвечали. О случившемся девушке рассказала директор отеля. Затем пришли друзья семьи Мартыненко, забрали Спартака. Мальчику сказали, что родители уехали и скоро его заберут. Но забрали его органы опеки, поместив в социальный центр для детей. Позже его забрала сестра Андрея.

Муж Дарьи получил травму позвоночника, у него были сломаны ребра и ушибы глаз и уха. Андрею сделали операцию, и мужчина пошел на поправку. 1 марта его выписали из больницы, на следующий день вернулся в Хабаровск. В соцсетях он написал, что чувствует себя хорошо, но впереди долге месяцы реабилитации.

Андрею предстоит не только полностью восстановиться после авиакатастрофы, но и научиться жить без любимой жены. Сыну Дарьи - понять и принять тот факт, что мамы больше нет. Благо есть близкие люди, которые смогут помочь справиться со столь тяжелым периодом. О Дарье Мартыненко осталась светлая память. Судя по последним фото, она действительно была счастлива.

Судя по последним фото, Дарья до последних минут действительно была счастлива Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Запомним же ее улыбчивым, чутким и одновременно строгим человечком, подругой, сноубордисткой, баскетболисткой, туристом до мозга костей, спортсменкой и, наконец, любящей мамой и заботливой любимой женой. Огоньком, который проникал глубоко в сердцах тех, кто ее знал, - поделились близкие Дарьи.

РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАКАТАСТРОФЫ С ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Владелица рухнувшего вертолета - бизнесвумен Мария К. По версии следствия, она организовала прогулочный полет, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Проще говоря, у педпринимательницы не было лицензии на полеты.

Реклама платных прогулочных полетов на вертолетах Марии К. удалена из интернета. Прокуратура подала иск в суд на то, чтобы запретить бизнесвумен возить людей на вертолетах, не имея лицензии на полеты.

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