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Происшествия7 апреля 2023 2:24

«Запомним ее огоньком, проникавшим глубоко в сердца»: опубликовано последнее фото хабаровчанки, погибшей в авиакатастрофе

СКР продолжает расследование гибели жительницы Хабаровска Дарьи Мартыненко при крушении вертолета
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Семья решила опубликовать последние фото Дарьи

Семья решила опубликовать последние фото Дарьи

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родные скорбят о трагически погибшей хабаровчанке Дарья Мартыненко. Женщина ушла из жизни при крушении вертолета Robinson 44 на Сахалине. Семья решила опубликовать последние фото Дарьи и рассказать о минутах перед авиакатастрофой.

КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Дарья Мартыненко была одним из известных фотографов Хабаровска. В портфолио женщины снимки влюбленных пар, счастливых молодоженов и, конечно, кадры из путешествий. Дарья очень любила активный отдых: сноуборды, горы, труднодоступные, но такие красивые места.

Дарья и Андрей отправились в роковой полет 17 февраля

Дарья и Андрей отправились в роковой полет 17 февраля

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Даша - настолько уникальный человек, что просто словами не передать. Она душа любой компании. Ее близко знала не одна сотня человек и каждый находил в ней что-то свое. Если Дарья ставила цель, и какой невероятно сложной она не была, она добивалась ее всегда. Вижу цель, не вижу препятствий. Тот, кто по-настоящему знал Дарью Мартыненко, не станет этого отрицать, - написали в соцсетях родные хабаровчанки.

Свой 34 день рождения Дарья решила отметить на Сахалине. Остров занимал особое место в сердце женщины - она побывала здесь минимум пять раз и каждый раз восхищалась местными красотами. Фотограф вместе с мужем Андреем и четырехлетним сыном Спартаком, по словам няни мальчика, приехали на Сахалин 15 или 16 февраля.

Обычно сына на экстремальные развлечения супруги не брали - опасно. Мальчика оставляли с няней, с которой сотрудничали несколько лет. 17 февраля они уехали кататься на сноубордах, Спартака доверили девушке, пообещав вернуться в начале 17:00. Про вертолет не сказали ни слова.

ХРОНОЛОГИЯ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Вертолет Robinson 44 взлетел с посадочной площадки «Оленья горка» в 15:05 (по-сахалинскому времени). Курс взяли на пик Чехова. Через 11 минут воздушное судно добралось до места. Пилот должен был подтвердить взлет, но этого так и не случилось. В 16:02 с вертолета был подан сигнал бедствия.

Дарья очень любила активный отдых

Дарья очень любила активный отдых

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прибывшие на место спасатели нашли груду обломков и троих человек. Андрей выжил, но находился в тяжелом состоянии, его экстренно госпитализировали. Дарью и пилота (в этот день ему исполнился 51 год) завалило обломками. Тело хабаровчанки почти двое суток не могли достать из под искореженного вертолета.

- Была такая цель - подняться на пик Чехова. Три года подряд этого не позволяла погода. 17.02.23 высота взята на вертолете. На обратном пути гора решила не отпускать, усилился ветер и видимость упала до нуля. Произошло крушение вертолета. Выжил только один. Но знайте, что до последней секунды своей жизни она была счастлива, - написали в соцсетях родные Дарьи Мартыненко.

Тело хабаровчанки почти двое суток не могли достать из под искореженного вертолета

Тело хабаровчанки почти двое суток не могли достать из под искореженного вертолета

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ХАБАРОВЧАНКА ПОГИБЛА В АВИАКАТАСТРОФЕ НА САХАЛИНЕ

Когда время было около 20:00, няня мальчика начала бить тревогу: ни Дарья, ни Андрей не отвечали. О случившемся девушке рассказала директор отеля. Затем пришли друзья семьи Мартыненко, забрали Спартака. Мальчику сказали, что родители уехали и скоро его заберут. Но забрали его органы опеки, поместив в социальный центр для детей. Позже его забрала сестра Андрея.

Муж Дарьи получил травму позвоночника, у него были сломаны ребра и ушибы глаз и уха. Андрею сделали операцию, и мужчина пошел на поправку. 1 марта его выписали из больницы, на следующий день вернулся в Хабаровск. В соцсетях он написал, что чувствует себя хорошо, но впереди долге месяцы реабилитации.

Андрею предстоит не только полностью восстановиться после авиакатастрофы, но и научиться жить без любимой жены. Сыну Дарьи - понять и принять тот факт, что мамы больше нет. Благо есть близкие люди, которые смогут помочь справиться со столь тяжелым периодом. О Дарье Мартыненко осталась светлая память. Судя по последним фото, она действительно была счастлива.

Судя по последним фото, Дарья до последних минут действительно была счастлива

Судя по последним фото, Дарья до последних минут действительно была счастлива

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Запомним же ее улыбчивым, чутким и одновременно строгим человечком, подругой, сноубордисткой, баскетболисткой, туристом до мозга костей, спортсменкой и, наконец, любящей мамой и заботливой любимой женой. Огоньком, который проникал глубоко в сердцах тех, кто ее знал, - поделились близкие Дарьи.

РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАКАТАСТРОФЫ С ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Владелица рухнувшего вертолета - бизнесвумен Мария К. По версии следствия, она организовала прогулочный полет, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Проще говоря, у педпринимательницы не было лицензии на полеты.

Реклама платных прогулочных полетов на вертолетах Марии К. удалена из интернета. Прокуратура подала иск в суд на то, чтобы запретить бизнесвумен возить людей на вертолетах, не имея лицензии на полеты.

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