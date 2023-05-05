Осужденные пытались обжаловать приговор, но суд отказался вставать на их сторону Фото: Прокуратура Хабаровского края

Это был страшнейший пожар, повергший в шок всю страну. 23 июля 2019 года палаточный лагерь, в котором находились 189 детей, выгорел дотла. «Негорючие» палатки в один миг превратились в огненные шары, кругом царили паника и страх. Трагедия унесла жизни четверых детей - Леши, Сони, Вероники и Лизы.

ПОЖАР В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ ПОД КОМСОМОЛЬСКОМ

Холдоми - живописное место с одноименной горой под Комсомольском-на-Амуре. Здесь находится одноименная база, а в 2019 году открыли детский палаточный лагерь. Специально для этого на деревянных настилах установили 26 палаток, которые должны были быть сделаны из негорючих материалов. На деле же все оказалось наоборот.

Из 26 палаток выгорело 20 штук Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Палатки одна за другой вспыхивали как спички. 20 штук были моментально уничтожены огнем. Дети в панике выбегали на улицу в поисках безопасного укрытия. Кто мог - будил сверстников и вытаскивал их из палаток.

Один из них - Леша Мартыненко. В ту страшную ночь 11-летний мальчик выскочил из горящей палатки и почти покинул место пожара, но услышал крики девочек. Леша бросился им на помощь, вбежал в палатку, но тут на него рухнула горящая конструкция. Мальчик получил тяжелейшие ожоги и умер в реанимации. Лешу Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества.

Леша Мартыненко погиб, когда пытался спасти других детей Фото: Социальные сети

Соня Валова утром ждала родителей, чтобы отметить свое 11-летие. Девочка погибла на месте. Лиза Безрукова перед отъездом в лагерь настолько идеально убралась в своей комнате, что мама рассказывала: «Такого порядка у дочери не было никогда». 12-летняя школьница скончалась на месте пожара. Вероника Стрыгина умерла в реанимации от страшных ожогов. В ее родную школу №32 долго приносили цветы.

Соня Валова погибла в свой день рождения Фото: Социальные сети

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА НА ХОЛДОМИ

Почти полтора года понадобилось следователям, чтобы собрать воедино картину трагедии. В декабре 2020 года на скамью подсудимых сели: начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, руководитель ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов.

Пожар в лагере «Холдоми», по данным правоохранительных органов, случился из-за нарушений пожарной безопасности. И речь тут не только о странных «негорючих» палатках. «Холдоми» находится в Солнечном районе, где даже летом по ночам прохладно. Поэтому в жилища к детям поставили тепловентиляторы. Вожатые и другие сотрудники лагеря не смогли уследить за тем, чтобы ребятишки не сушили вещи на обогревателях. Вот один из них и закоротило.

Но пожара в «Холдоми» можно было бы избежать, если бы лагерь досконально проверили на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. За это отвечал Эдуард Новгородцев, который осмотрел палатки, закрыл глаза на вопиющие нарушения и подписал разрешительные документы. По данным следствия, инструктажа с персоналом он не провел и даже махнул рукой на отсутствие средств индивидуальной защиты.

23 июля 2019 года палаточный лагерь, в котором находились 189 детей, выгорел дотла Фото: предоставлено очевидцами

СУД ПО ПОЖАРУ НА ХОЛДОМИ

Эдуарда Новгородцева обвинили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Виталию Бурлакову и Максиму Кузнецову предъявили «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 23 сентября 2022 года суд вынес приговоры. Бурлакову назначили девять лет лишения свободы, Кузнецову - восемь, Новгородцеву - четыре. Всех отправили в колонию общего режима.

- Осужденные не согласились с решением районного суда и обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Хабаровским краевым судом доводы сторон защиты о невиновности отклонены, наказание оставлено без изменения, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор вступил в законную силу.

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