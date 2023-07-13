«В одного вытаскивал»: как гражданин Турции спас беременную из реки после падения с моста на Колыме

Мольбы тонущей девушки услышал Имам Аталай и первым кинулся на помощь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гражданин Турции Имам Аталай приехал в Магаданскую область в длительную командировку. До сих пор его имя было известно только коллегам, сейчас оно гремит на всю Колыму. Мужчина вытащил из реки тонувшую беременную девушку. Ее сбросили с моста, чтобы убить.

ИНЖЕНЕР, ТЕПЕРЬ И СПАСАТЕЛЬ

Имам Аталай родом из турецкого города Адыямян. 34-летний мужчина давно живет в России (примерно с 2009 года), работал во Владивостоке, бывал в Краснодарском крае. За эти годы Имам хорошо овладел русским языком. Сейчас он входит в инженерную бригаду строителей международного аэропорта в поселке Сокол недалеко от Магадана. Ответственно выполняет свою работу, отлично ладит с коллегами.

- Работаем с ним вместе, очень хороший человек. Он бригадир по механическим работам аэропорта. Всегда поможет, чем сможет, в конфликты не вступает. Может поддержать почти любой разговор, интересуется русскими традициями. Ну, ничего плохого о нем не могу сказать, классный мужик, - рассказал «КП» -Хабаровск» коллега Имама Аталая.

В свой выходной, 8 июля, гражданин Турции вместе с коллегами поехал в поселок Ола на одноименную реку. Мужчины рыбачили и засиделись до глубокой ночи.

ЖУТКИЙ КВЕСТ

Параллельно развивалась страшная и одновременно странная история. На мост через реку приехала компания из троих человек: 16-летняя Арина ее 17-летний возлюбленный Иван и их 18-летняя беременная подруга Виктория. Парень поднял старшую девушку, покрутился с ней и скинул ее в воду. По версии следствия, Иван рассчитывал, что беременная погибнет от удара об воду и ее тело унесет течением в море. А все ради денег и арендованной квартиры.

Именно Иван скинул беременную девушку с моста Фото: Из личного архива героя публикации

Колымчанка выжила и рассказала «КП» - Хабаровск» детали того ЧП. Кручение на мосту было финальным заданием от шантажиста, которого выдумали Арина и Иван, чтобы манипулировать Викторией. Якобы «аноним» угрожал парню убийством и чтобы этого не случилось, троица должна была проходить очень странный квест. Например, беременную заставляли спать в ванной, ходить в магазин за продуктами, готовить ужин и уходить из дома. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

Арина была одной из тех, кто избавился от подруги, скинув ее с моста Фото: Из личного архива героя публикации

ЗАВОРАЧИВАЛИ В СУХУЮ ОДЕЖДУ

Виктория выжила благодаря тому, что не паниковала. Сильное течение начало уносить девушку в море. Колымчанка легла на спину, чтобы не захлебнуться, и кричала: «Спасите!». Мольбы услышал Имам Аталай и первым кинулся на помощь девушке.

- Отдыхали и услышали крик. Двинулись помогать, от моста было примерно 600 метров. Я в одного вытаскивал. Уровень воды был примерно по грудь, течение сильное, было тяжело добраться до девушки, - рассказал Имам Аталай.

На берегу мужчины бросились помогать пострадавшей. Она заворачивали Викторию в сухую одежду и полотенца, пока ехала скорая. Девушка была не в себе и не успела поблагодарить своих спасителей.

Пострадавшая Виктория (слева) находится на третьем месяце беременности Фото: Из личного архива героя публикации

- Помогли, оказали первую помощь, вызвали полицию. Серьезных травм мы не заметили. Потом вместе с полицией поехали в больницу. Выяснилось, что ее скинули с моста. Она сильно испугалась, была в шоке, - добавил Имам Аталай.

На следующий день Виктория с правоохранительными органами приезжала на место ЧП. Здесь же был Имам.

- Я его поблагодарила, всем сказала: «Спасибо». Очень им благодарна, потому что если бы не они, не знаю, что бы со мной было, - поделилась с «КП» - Хабаровск» пострадавшая Виктория Рябинкина.

Имам и коллеги рассказали о спасении девушки, но не выставляли это как подвиг. «Пообсуждали, да забыли», - рассказал знакомый гражданина Турции.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктория не получила серьезных травм, с ее ребенком тоже все в порядке. Иван и Арина обвиняются в покушении на убийство, совершенное в отношении женщины, беременной заведомо для виновного, из корыстных побуждений. Парень находится в СИЗО, его девушка - под домашним арестом.

Подростки признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Его ход взял под контроль глава СКР Александр Быстрыкин.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор Медный, адвокат

Так как обвиняемый несовершеннолетние, им может быть назначено максимальное наказание не более десяти лет лишения свободы. Второй момент: в данном случае преступление не окончено, и, согласно закону, максимальный срок заключения не может превышать три четверти от верхней планки по указанной статье. Таким образом, подросткам может грозит от четырех - это нижний предел по вменяемом преступлению - до 7,5 года лишения свободы.

В дальнейшем все зависит от смягчающих обстоятельств: явка с повинной, активное способствование расследованию дела, заглаживание вреда. Это могут быть, например, извинения или денежная компенсация, главное, чтобы потерпевшая сторона приняла. В таком случае размер наказания будет еще меньше и может снизиться до пяти лет лишения свободы.

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