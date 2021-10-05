Спящий водитель и девять пострадавших: директора скандальной компании-перевозчика задержали после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В помощи врачей нуждались восемь взрослых и один 5-летний ребенок Фото: Прокуратура Хабаровского края

В ночь на 3 октября 38 пассажиров и один водитель садились в большой рейсовый автобус, который должен был доставить их из Николаевска до Хабаровска. Путь предстоял неблизкий, поэтому большая часть людей мирно дремала в своих креслах. В 3:20 автобус резко занесло, и он оказался на боку в кювете.

ЖЕРТВЫ АВАРИИ

ДТП с автобусом случилось в 15 километрах от села Лидога. Перепуганные пассажиры стали выбираться из перевернувшейся машины, вызывать экстренные службы, отзваниваться родным и близким. Пострадавших эвакуировали в больницу села Троицкое, в помощи врачей нуждались восемь взрослых и один пятилетний ребенок. Всех жертв аварии отправили в Краевую клиническую больницу №2 (Хабаровск).

ДТП с автобусом случилось в 15 километрах от села Лидога Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Все пострадавшие находились в состоянии средней тяжести, тяжелых не было. Восемь человек перевели на амбулаторное лечение, в их числе ребенок. Однако обратился еще один пострадавший, который изначально отказался от госпитализации. У него перелом руки, состояние удовлетворительное. Состояние второго пациента, который находится в больнице, стабильно, требуется наблюдение в стационаре, - рассказали «КП» в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Судя по кадрам с места ДТП, чудо уберегло пассажиров от гибели. У автобуса смята крыша, выбиты стекла, вещи людей разбросаны по салону. По предварительным данным, машина свалилась в кювет из-за усталости водителя и потери управления. Следователи считают, что шофера отправили в длительную поездку без сменщика. В итоге 52-летний мужчина уснул за рулем.

В 3:20 автобус резко занесло, и он оказался на боку в кювете Фото: Прокуратура Хабаровского края

- В рамках расследования уголовного дела задержан директор компании-перевозчика. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Основной версией случившегося является несоблюдение на предприятии режима труда и отдыха, - сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По неподтвержденной информации, речь идет о задержании Андрея Покутнего. Уголовные дела возбуждены по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводятся допросы свидетелей, назначены экспертные исследования, в том числе автотехническая экспертиза.

. У автобуса смята крыша, выбиты стекла Фото: Прокуратура Хабаровского края

СКАНДАЛЫ

Автобус принадлежит скандально известной группе компаний «5 звезд» - одному из крупнейших перевозчиков в Хабаровском крае, которому принадлежат гостиницы и автостанции. Пассажирские машины с узнаваемым логотипом курсируют на междугородних и городских маршрутах, возят экскурсии. Перевозчик неоднократно попадал как в мелкие передряги, так и в резонансные истории, вспомним самые громкие из них.

Аналогичное ДТП с автобусом случилось пятью месяцами ранее. 32 пассажира и два водителя ехали из Хабаровска в Советскую Гавань 1 мая. Машина упала в кювет и завалилась на бок, получив серьезные повреждения. Людям на этом рейсе повезло меньше - в страшной аварии погибли три человека, около 16 получили травмы различной степени тяжести. Десять пострадавших было госпитализировано, четверо попали в реанимацию. Причиной смертельного ДТП назвали усталость водителя, который также уснул за рулем.

Похожая авария произошла в сентябре 2020 года. Автобус «5 звезд» ехал из Николаевска в Хабаровск, на борту - 45 пассажиров. Ночью автобус начало кренить, машина улетела в кювет. Тогда травмы различной степени тяжести получили все находившиеся на злополучном рейсе. Пострадавших вывозили вертолетами, четверых наиболее тяжелых отправили в реанимацию. И тогда виновником ДТП оказалась усталость.

Одно из самых масштабных ДТП случилось в 2015 году возле озера Гасси. Столкнулись два автобуса, которые принадлежали компании «5 звезд» через аффилированные фирмы. Обе машины ехали на большой скорости и столкнулись фактически лоб в лоб. ДТП унесло жизни 15 человек, 27 пострадавших госпитализировали в разные больницы Хабаровска. Оказалось, что один из автобусов вышел на маршрут с рядом технических неисправностей.

В 2019 году главу ГК «5 звезд» Юрия Васильева задержали по подозрению во взяточничестве. Умаслить бизнесмен, по версии следствия, хотел экс-начальника хабаровского управления транспорта Сергея Суковатого. По данным следствия, незаконные деньги провели через покупку машины, которую жена предпринимателя купила у бывшего чиновника. Якобы «Ленд Крузер-200» 2008 года выпуска был приобретен чуть ли не на два миллиона рублей дороже рыночной цены. В 2020 году Юрия Васильева, отрицающего вину, выпустили из СИЗО, а в 2021-м уголовное дело направлено на дополнительное расследование.

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