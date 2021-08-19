Уснул за рулем: водителя автобуса отправят под суд за смерть троих человек в ДТП в Хабаровском крае

ДТП случилось в 140 километрах от села Лидога. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Коронавирус в Хабаровском крае внес свои коррективы в майские выходные. Многих отпустили отдыхать на десять дней, а это отличный повод провести время с родными. 32 человека взяли билеты на автобус «Хабаровск - Советская Гавань» и в ночь на 1 мая отправились в путь. Внезапно автобус занесло, машина перевернулась и улетела в кювет.

СК региона возбудил уголовное дело. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

ДТП случилось в 140 километрах от села Лидога. Связь здесь почти не ловит, поэтому информации о погибших и пострадавших почти не было. Одному из пассажиров в первый час удалось снять последствия аварии на видео. Кадры жуткие: люди в шоке требуют багаж, а рядом на снегу лежат раненые. После стали появляться фото с места ЧП: вещи пассажиров разбросаны, в салоне кровь, стекла выбиты.

Смотреть видеосюжет Трое человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Жертвами аварии стали три человека. Погибшие - три женщины 48, 21 и 16 лет. Травмы разной степени тяжести получили 27 пассажиров, в числе которых дети. Раненые на попутках добирались до кафе, где их принимали врачи близлежащих больниц. Две женщины попали в реанимацию с травмами головы, троих человек с различными переломами эвакуировали на вертолете в Хабаровск, где сделали операции.

Травмы разной степени тяжести получили 27 пассажиров Фото: Скриншот с видео

СК региона возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водителя автобуса задержали. Прокуратура организовала проверку.

Автобус принадлежал ООО «Васильев». В рейс всегда выходят два шофера, которые меняются по пути. Водители должны быть бодрыми и хорошо себя чувствовать. В роковой рейс 1 мая один из извозчиков вышел уставшим из-за нарушения графика и, по информации следствия, уснул за рулем. Автобус выехал за пределы проезжей части и упал в кювет.

Стали появляться фото с места ЧП: вещи пассажиров разбросаны, в салоне кровь, стекла выбиты. Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя пассажирского автобуса. Материалы будут рассмотрены Нанайским районным судом Хабаровского края. Максимальное наказание - семь лет лишения свободы, - сообщили «КП» в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

Под следствием находятся глава компании-перевозчика и сотрудник Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, который халатно относился к проверке предприятия. Расследование продолжается.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Фото: Прокуратура Хабаровского края

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Трое человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Двое пассажиров были женщинами, одна - девушкой 17 лет (подробнее)

«Когда услышала голос живого сына, отлегло»: мать пострадавшего в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Герман ехал домой к родителям на майские праздники, сейчас он в реанимации (подробнее)

Опубликовано видео смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: на снегу лежат пострадавшие, пассажиры просят вернуть багаж

Кадры были сняты через несколько минут после страшной аварии (подробнее)

Опубликованы фото с места смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: машина покорежена, вокруг вещи пассажиров

В страшной аварии пострадало, по уточненным данным, 17 человек (подробнее)

Причина смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: три человека могли погибнуть из-за оплошности водителя

Автобус с 32 пассажирами упал в кювет (подробнее)

Переломаны кости: стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Всего трое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии (подробнее)

До 15 выросло число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В ванинскую больницу доставлено шесть человек, среди них дети (подробнее)

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло с 15 до 17

Госпитализированы десять человек, четверо - в тяжелом состоянии (подробнее)

Режим ЧС ввели после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Пострадавших с тяжелыми травмами вертолетом доставили в хабаровскую больницу (подробнее)

Семьям погибших в смертельном ДТП в Хабаровском крае выплатят по 1 миллиону рублей

Страшная авария унесла жизни троих человек (подробнее)

Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Трагедия унесла жизни троих человек, двое - в тяжелом состоянии (подробнее)

СК проводит проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Авария унесла жизни троих человек, четверо серьезно пострадали (подробнее)

Задержан водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Хабаровском крае

В компании-владелице автобуса идут обыски (подробнее)

Пострадавших в смертельном ДТП с автобусом доставили в Хабаровск

В тяжелом состоянии находятся, по предварительным данным, трое человек (подробнее)

Рейсовый автобус опрокинулся в Нанайском районе Хабаровского края

В транспортном средстве находились 32 пассажира и два водителя, есть пострадавшие (подробнее)