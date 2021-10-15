«В моей памяти мы дурачимся, спорим»: сестра трагически погибшего конькобежца рассказала о разговоре с братом за день до его гибели. Фото: с личной страницы в соцсетях Анастасии Поспеловой. Фото: Социальные сети

14 октября в Хабаровске простились с конькобежцем Русланом Захаровым. Напомним, перспективный спортсмен погиб под колесами грузовика 10 октября. Погиб нелепо, трагически - вышел на разминку ранним утром, но бежал не по тротуару, а дороге. Водитель слишком поздно заметил его - из-за плохо освещения, мокрой дороги, темной одежды… Призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России… Руслану было всего 23 года. День рождения он с родными отметил буквально накануне, 9 октября. Расследование продолжается, никаких выводов о степени вины водителя пока нет - предстоит ряд экспертиз, допросов возможных очевидцев. Тем временем, сестра Руслана, Анастасия Поспелова (она живет в Москве, в Хабаровск прилетела на прощание), рассказала «КП» - Хабаровск» о том, как семья переживает утрату и кем был в ее жизни, в жизни семьи Руслан...

«...Я очень много чего хотела бы сказать о произошедшем, но сейчас это совершенно не важно и не имеет никакого смысла. Произошло то, что произошло… Руслан трагически погиб под колесами автомобиля. Тут не будет моих обращений к нему, потому что это также не имеет смысла, моего брата больше нет», - это пост Анастасии на ее странице в социальной сети.

- Мы с Русланом уехали из Хабаровска в один и тот же год. Ему было 15 лет, а мне 18. Он уехал в Санкт-Петербург, так как его пригласили в сборную, а я в Москву - на учебу. С 15 лет он жил самостоятельной жизнью внутри спортивного училища. Мы старались чаще видеться. Ездили друг к другу. Каждый раз, когда он приезжал ко мне, он подолгу стоял на пороге и обнимал меня, так же было, и когда уезжал. Он рассказывал, что очень хотел бы иметь детей. Свой потенциал, как будущего родителя, он старался реализовывать, когда обучал деток кататься на роликах и конька (он занимался тренерской работой).

В мае этого года мы виделись, - кто мог знать, что это наш последний раз! Он играл с моим сыном, которому тогда не было и года. Купил ему в подарок книжку, такую, знаете, с клавишами фортепиано. Сам Руслан тоже пробовал освоить этот инструмент, даже когда-то ходил на занятия. В семье на пианино у нас играл отец. Я тоже в детстве занималась. Видимо поэтому Руслан так хотел сам научиться, и сделал такой подарок своему племяннику.

Знаете, когда брат попал во взрослую сборную по конькобежному спорту, он готовился к сборам и ему нужен был пульсометр. Я вызвалась помочь, поехала за ним. Никогда я так не делаю, но именно в тот раз я так сильно хотела поделиться со всем миром, какой у меня классный брат, что завела разговор с таксистом. Начала рассказывать совершенно незнакомому человеку, какой Руслан молодец. Сказала, что он самый молодой конькобежец, который попал во взрослую сборную, что он сейчас едет на сборы!

У него была железная сила воли. Всегда. После травмы он старался быстро восстановиться, порой тренировался через боль. Я часто видела, что он делал то, чего другие сделать бы не смогли. Каждый раз на старте и в моменты набора скорости во время конькобежных турниров, он выкладывался изо всех сил. Достаточно посмотреть фотографии с соревнований, и все становится ясно. Он бежал, стиснув зубы, собрав все силы в кулак!

О том, что Руслана с нами больше нет, я узнала от его тренера. Сначала просто не поверила. Ведь мы вот, совсем недавно слышались. 8 октября он звонил, поздравлял племянника, - это день рождения моего сына. А 9 октября я поздравляла с Днем рождения уже его… Он был совершенно особенным человеком… Добрым, бескорыстным, целеустремленным. Его жизнь была настолько яркой и наполненной. Далеко не каждый может пережить столько событий и за 100 лет, а Руслан смог за 23.

Сейчас я вспоминаю только самые хорошие моменты из нашей жизни. Помню, что все мои подруги и знакомые сходили с ума по Руслану. Он же был просто красавчик. Просили познакомить. А в детстве мы любили вместе играть. Была у нас игра «Сириус Сэр» и так ему нравилось, как я прохожу уровни, что он порой уступал мне место и просто наблюдал за прохождением миссии. Много в детстве дурачились, смеялись. Однажды записали на диктофон звук одного мультфильма и подставили под другой. Было так смешно, когда какие-то реплики совпадали с движениями героев мультфильма. А когда жили на съемной квартире, где не было игрушек, мы построили целый город из коробок от хэппи милл и коричневого скотча. Побывав вчера на похоронах брата, я до сих пор не могу поверить, что его больше нет. В моей памяти он все равно живой. Его душа с нами.

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