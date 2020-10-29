Экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева будут судить в Москве

Виктора Ишаева задержали в марте прошлого года и отправили под домашний арест Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Верховный суд РФ признал законным рассмотрение дела экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева в Москве. Напомним, что бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке обвиняют в присовении или растрате. Речь идет о 7,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были похищены у «Роснефти».

Следствие считает, что с 2014 по 2018 год Виктор Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денег «Роснефти». Тогда экс-министр по развитию ДФО занимал пост вице-президента компании и курировал дальневосточное представительство. Виктор Ишаев, считает следствие, сдавал предприятию здание на улице Шевченко по завышенной цене. ООО «Бейс», подконтрольная Виктору Ишаеву, выводила излишки из оборота, а после сам бывший губернатор, и его возможный соучастник, распоряжались ими по своему усмотрению.

Виктора Ишаева задержали в марте прошлого года и отправили под домашний арест. Спустя год Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение. Верховный суд России постановил рассматривать дело в Москве, а не по месту совершенного преступления - в Хабаровске. Виктор Ишаев попытался обжаловать такое решение. Однако ВС РФ оставил апелляционную жалобу без удовлетворения - экс-полпреда президента на Дальнем Востоке будут судить в Москве, а не в Хабаровске.

Напомним, что Виктор Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал, а сумму ущерба, заявленную обвинением полностью компенсировал еще в мае. Тогда же, адвокат Павел Зайцев, который ведет защиту Ишаева назвал обвинение абсурдным в своей незначительности-за пять лет переплата за аренду офиса в 280 квадратных метров в пять миллионов рублей это меньше ста тысяч рублей в месяц.

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