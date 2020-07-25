Обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева утверждено федеральной прокуратурой

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по обвинению его в растрате. Расследование уголовного дела, которое вело главное управление по расследованию особо важных дел Следственного Комитета РФ, продолжалось почти год. Первоначально, Виктора Ивановича обвиняли в мошенничестве, но позже дело было переквалифицировано в халатность.

По версии следствия, а теперь и обвинения, в период с 2014 по 2018 год Виктор Ишаев, «используя служебное положение», организовал растрату денег ПАО «НК «Роснефть», где после окончания политической карьеры работал в должности регионального куратора Дальнего Востока и вице-президента. Деньги выводились по контракту на аренду нежилого помещения на улице Шевченко в самом центре Хабаровска, где квартировала «Роснефть», с завышенной суммой исполнения. Подконтрольная Виктору Ивановичу компания выводила излишки из оборота, а после сам Ишаев, и его возможный соучастник, распоряжались ими по своему усмотрению.

Вторым фигурантом этого дела проходит бывший генеральный директор ООО «Бейс», той самой компании, через которую и выводились «лишние деньги». Кстати, в период с C ноября 2014 года по сентябрь 2018 года - директором ООО «Бейс» числился уже бывший заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов.

В случае если вина бывшего полномочного представителя Дальневосточного федерального округа будет доказана, его ждет до десяти лет тюрьмы и миллионный штраф.

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