Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал четырехкратным чемпионом России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

До сегодняшнего дня чемпионат России по хоккею с мячом сезона 2019/20 годов оставался незавершенным. Из-за пандемии коронавируса бронзовые и золотые матчи были отменены и, хотя команды, вышедшие в финал, официально подвели итоги сезона – настоящей точки не было.

Напомним, что в финал Чемпионата страны тогда вышли московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник», обе команды были готовы к жесточайшей борьбе за золотые медали. «Динамо» в полуфинальных матчах буквально раскатало по льду красноярский «Енисей», хабаровчане, в свою очередь переиграв «Водник» и отдохнув во время паузы восстановили силы и были готовы к бою.

Также был отменен и матч за бронзу чемпионата. Потерпевшие поражения «Водник» и «Енисей» так же ждали сражения за третье место. Ни «золотая», ни «бронзовая» битвы не состоялись. В то время стали появляться сообщения о все новых и новых заболевших COVID-19, стадионы закрывались, игры отменялись, команды садились на карантин.

В федерации хоккея с мячом отмалчивались, что порождало вокруг ситуации множество слухов и домыслов. Периодически всплывали предложения от членов ФХМР сыграть «золотой» матч позднее, уже после начала сезона 2020/21 годов, но и игроки и болельщики воспринимали эту идею крайне негативно.

В межсезонье и одна и другая команды сильно обновились и было совершенно непонятно кому после игры вручать медали – те, кто пришел в команду вроде бы их не заслужили, а те, кто ушел заслужили, но не получат. Несправедливо. Требовалось соломоново решение способное удовлетворить все стороны.

И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ

В конце августа врио губернатора Хабаровского края побывавший в Москве и встретившийся с руководством Федерации хоккея с мячом обрадовал хабаровских болельщиков инсайдом, что «СКА-Нефтяник» в скором времени признают чемпионом, но время шло а подтверждения этой информации не было. И только вчера наконец-то было опубликовано официальное решение руководства федерации.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и невозможностью проведения матчей за 1 место и за 3 место Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2019/2020 годов определить: бронзовыми призерами Чемпионата России команды «Енисей» (город Красноярск) и «Водник» (город Архангельск). Победителями Чемпионата России команды «СКА-Нефтяник» (город Хабаровск) и «Динамо» (город Москва), - сообщили в ФХМР. - Команде «СКА-Нефтяник» (город Хабаровск), набравшей большее количество очков на первом этапе Чемпионата России 2019/2020 годов, по сравнению со вторым финалистом Чемпионата России командой «Динамо» (город Москва), представить право участвовать во всероссийских и международных соревнованиях как победителю Чемпионата России 2019/2020 годов.

Все, точка. Хабаровский «СКА-Нефтяник» в четвёртый раз стал чемпионом России по хоккею с мячом. Но праздновать команде некогда, сейчас «красно-черные» вылетели в Ульяновск, где сразятся в «Финале четырех» за Кубок России. В полуфинале СКА сыграет с местной «Волгой», соперником «Динамо» станет «Енисей».

Кстати, в федерации так же определились с датой игры за Суперкубок России – матч пройдет уже 1 ноября. В поединке встретятся чемпион России 2019/2020 и обладатель Кубка России 2020/2021 годов.

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