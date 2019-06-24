Ученые попытаются оцифровать речное цунами на «бурейской аномалии» в Хабаровском крае

Научную группу, в которую вошли специалисты Хабаровского и Сибирского отделений Российской академии наук, на Бурею забросили неделю назад вертолетами МЧС. Иначе добраться не получается. Аномалия хоть и находится всего в 70 километрах от села Чекунда, но дороги там очень плохие – не факт, что вездеходы пройдут.

Семь дней ученые тщательно исследовали оползень и все, что с ним связано, обмеряли, взвешивали, отбирали образцы, снимали и фотографировали с беспилотного летательного аппарата. Работали от заката до рассвета, чтобы собрать как можно больше данных.

- Нам удалось сделать главное: собрать материал, который необходим, чтобы разобраться в механизме произошедшего, создать объемную модель схода скальной породы и возникновения такого редкого явления, как речное цунами. Проведенные работы, особенно изучение подводной части оползня, позволят установить, есть ли вероятность повторения данного явления в этом месте, насколько это опасно в других местах Хабаровского края, – поделился Алексей Махинов, заместитель директора института водных экологических проблем ДВО РАН.

Особенно экспедицию интересовала точная высота волн, которые поднялись во время цунами, как у самой аномалии, так и в радиусе пяти километров.

- Полученные при изучении бурейского оползня числовые и математические данные, а также построенные по ним модели в будущем позволят ученым при обнаружении подобного явления произвести точные расчеты его последствий, – подчеркнул Вячеслав Гусяков, заведующий лабораторией цунами института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Академии наук.

Именно прогнозы и расчет последствий ЧС больше всего интересуют спасателей, по их мнению, 3D модель поможет точно предсказать, как будет развиваться гидрологическая ситуация на Бурее во время летнего и осеннего паводков.

Напомним, что о «бурейской аномалии» узнали после того, как ее обнаружил один из местных жителей. Охотник описывал дымящуюся землю, срезанные под корень и выломанные деревья, разрушенную сопку - по его мнению, на Бурею упал метеорит. К тому же, по его словам, был слышен сильный взрыв. Чем больше людей узнавали об аномалии, тем больше появлялось теорий - падение ракеты, землетрясение, проклятие местных шаманов и даже аварийная посадка инопланетного корабля.

Ученые немедленно вылетели на место происшествия. После проведенных исследований их заключение - это огромный оползень. Несколько миллионов кубометров породы в течение нескольких секунд одновременно осыпались в реку. Отсюда и звук, похожий на взрыв, поднявшееся цунами срезало и выкорчевало деревья, растущие вокруг, а обнаженная обвалом земля дымилась, или, точнее, парила из-за перепада температур в глубине обрушившейся сопки и окружающего воздуха.

Оползнем занялись военные, им потребовался месяц, чтобы решить проблему. При помощи сотен тонн взрывчатки они пробили в запруде небольшой проран, тем самым обеспечив приток воды в Бурейское водохранилище. Однако специалисты опасаются, что канал может стать узким местом во время паводков, когда вода выйдет из берегов и затопит близлежащие поселки. Гидрологи и спасатели ведут круглосуточный мониторинг ситуации на реке. Правительство Хабаровского края в свою очередь решает проблему с переселением сел Чекунда и Эльга.