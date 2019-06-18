Ученые вновь обследуют «бурейскую аномалию» в Хабаровском крае

Группу ученых из Дальневосточного и Сибирского отделения Российской академии наук к месту завала доставили вертолетом МЧС России. С собой у специалистов есть все для того, чтобы прожить несколько дней в тайге, в отрыве от цивилизации, и провести подробные исследования аномалии – разобрать ее по камешкам, разумеется, в переносном смысле слова. Буквально это сделать оказалось не под силу даже военным инженерам, около месяца при помощи взрывчатки пробивавшим небольшой проран в огромном оползне.

Ученые вновь обследуют «бурейскую аномалию» в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Основная задача группы: изучить, как оползень сейчас влияет на окружающую среду. Ученые подсчитают точное количество породы, сошедшей в реку, и насколько вероятно повторное обрушение горы. Подсчитают и зафиксируют все трещины, проведут забор воды для химического анализа. Его выполнят уже в Хабаровске, чтобы выяснить, как большое количество древесины может повлиять на качество воды в Бурейском водохранилище.

- Самое главное, что мы попытаемся определить другие факторы, которые могли повлиять на сход этого оползня. В частности, многолетняя мерзлота, обследование которой мы не смогли провести зимой. Также будет установлена точная высота заплеска волны, а также вред, нанесенный почве и растительности, - рассказал Алексей Махинов, заместитель директора института водных экологических проблем ДВО РАН.

Ученые вновь обследуют «бурейскую аномалию» в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что в декабре прошлого года часть сопки по каким-то причинам обрушилась в реку Бурея, полностью перекрыв русло. Сход оползня сопровождался явлениями, которые местные жители приняли за падение метеорита. Как рассказывал охотник, наткнувшийся на аномалию, он слышал громкий взрыв, затем, когда пришел на место, увидел, как дымилась обнаженная земля, а деревья на противоположном берегу были буквально срезаны под корень.

Однако ученые «метеоритную» гипотезу сразу опровергли. Такое крупное небесное тело наверняка было бы зафиксировано астрономами по всему миру. Другие предположения – от землетрясения до аварийной посадки инопланетного корабля - они так же отвергли. Их вердикт – это, пусть и очень большой, но обычный оползень, вызванный тем, что скальную породу подмыла вода Бурейского моря.

Ученые вновь обследуют «бурейскую аномалию» в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После схода сопки в реку возникло две проблемы: первая - запруда поднимала уровень воды в реке, что грозило затопить близлежащие поселки. Вторая - водохранилище ГЭС перестало пополняться и уже через пару месяцев турбины могли остановиться.

На Бурею был переброшен отряд военных инженеров, несколько сотен человек в течение месяца проводили взрывные работы, в результате им удалось пробить небольшой канал. Проблема с ГЭС была решена, но угроза затопления населенных пунктов оставалась. Для того, чтобы отслеживать паводковую обстановку и очищать проран от плавающих в воде деревьев, на место аномалии выдвинулись спасатели.

В свою очередь правительство Хабаровского края разработало план по переселению жителей поселка Чекунда в Чегдомын, для этого по расчётам экономистов понадобится около 300 миллионов рублей.