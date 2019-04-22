Скала осыпается, но угрозы реке нет: группа спасателей и ученых снова обследовала «бурейскую аномалию» в Хабаровском крае

В оперативную группу, вылетевшую на место схода оползня в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, вошли сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, специалисты ДВО РАН, Амурского бассейнового управления, Минприроды России и края.

Замеры скорости воды в проране выполнялись так называемым «поплавковым» методом: по течению отправляется какой-то предмет и при помощи секундомера замеряется, насколько быстро он проходит определенное расстояние.

Способ старый, но надежный. Тем более что применить другие, более современные методы, пока не представляется возможным. А скорость течения важна для того, чтобы понять: смогут ли преодолеть проран мусор, стволы деревьев и лед, скопившиеся выше оползня.

Проран решил задачу снабжения Бурейского водохранилища водой, но канал получился достаточно узким так что угроза затопления Чекунды сохраняетсяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Скорость течения в разные периоды меняется в зависимости от уровней воды. Согласно сегодняшним расчетам скорость течения составляет больше 2 метров в секунду, створ порядка 30 метров, глубина разнится на протяжении русла реки, - рассказал Владимир Ким, заведующий лабораторией гидрологии и гидрогеологии Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Это означает, что пока канал, пробитый военными в теле сошедшего в реку оползня, вне опасности. Все, что принесет паводком – пройдет сквозь канал без задержек, тем более что сейчас специальная группа спасателей разрушает большие ледяные поля выше по течению и режет скопившиеся там же стволы деревьев. Они же буксируют большие бревна через протоку лодками.

По данным ученых скорость течения воды в проране более двух метров в секундуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Деревья снесло в реку огромным цунами, вызванным обвалом. Вода поднялась на высоту пятиэтажного дома, и буквально срезала растущий по берегу лес, на противоходе унеся его обратно в реку.

Берега, кстати, тоже обследовали, но при помощи беспилотного летательного аппарата. Вердикт специалистов – обстановка пока спокойная.

На Бурее сейчас работает две группы спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сохраняется ледостав. Толщина льда составляет от метра до 50 сантиметров. Выше и ниже прорана есть участки с открытой водой, - отметил Иван Колонтай, руководитель аэромобильной группировки спасателей, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. –Заторные явления возможны. Однако скорость течения такова, что позволяет без проблем спокойно проходить и деревьям и льдинам. Осыпание скальной породы при положительных температурах воздуха идёт достаточно интенсивно, однако угрозы для прорана нет.

По данным гидрологов в районе «бурейской аномалии» постепенно начинает таять снег, в Бурее начинается увеличение притока воды, и повышение ее уровня в частности у села Чекунда. Однако повышение пока незначительное.

Задача ученый выяснить нет ли угрозы заторов на проране и повторного обрушения скалыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В ближайшие несколько дней уровень воды стабилизируется, а потом опять ожидается незначительное повышение его в верхней чаше. В нижней части пропуск воды будет продолжаться сработкой агрегатов водохранилища. Активное снеготаяние и приток воды ожидается в первой декаде мая. Угрозы для населенных пунктов не прогнозируется, - подчеркнул Андрей Макаров руководитель Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Измерение скорости течения воды велось «поплавковым» методомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что огромный оползень, один из самых больших в стране и мире за последние несколько лет, сошел в Бурею в декабре прошлого года. Более двадцати с половиной миллионов кубометров скального грунта в течении нескольких секунд обрушившихся в реку вызвали редкое явление – цунами высотой с пятиэтажный дом.

Район обрушения древней скалы выглядел апокалиптично, охотник рассказывал, что там как будто взорвалась бомба – местность изменилась до неузнаваемости, исчезли деревья и снег, обнаженная земля дымилась. Мужчина подумал, что здесь упал метеорит. Позже появились другие теории, что, якобы в Верхнебуреинском районе потерпел крушение инопланетный корабль, или упала ракета.

Пока, говорят специалисты, угрозы заторов на Бурее нетФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Место ЧП получило название «бурейская аномалия». Ее обследовали ученые, их вердикт – это оползень. С его сходом возникла опасность остановки Бурейской ГЭС – ее водохранилище перестало наполняться водой. Кроме того та же вода, накапливающаяся у запруды, грозила во время весеннего паводка подтопить село Чекунда, расположенное неподалеку. Первую проблему решили военные. Саперы серией взрывов пробили в оползне небольшой проран, сквозь который в «бурейское море» стала поступать вода.

Сейчас спасатели режут деревья и буксируют обломки через проранФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

А вот угроза подтопления села осталась. Для того, чтобы ее предотвратить в районе работают две группы спасателей. Одна - у оползня, вторая - в Чекунде. Их задача предотвратить возможные заторы и в случае наводнения помочь населению. В районе до сих пор действует режим ЧС. В правительстве региона работают над вариантами переселения села Чекунда в безопасное место.