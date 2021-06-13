Неизвестные в масках вышли с плакатом «Фургал задолбал» в Хабаровске. Фото: скриншот с видео из соцсетей.

Впервые в Хабаровске против экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала высказались протестующие. Никаких лозунгов парни не выкрикивали, их позиция стала ясна по надписи на транспаранте.

Плакат держали двое парней в капюшонах и масках. Молодые ребята встали лицом в сторону научной библиотеки, держа растяжку с надписью: «Фургал задолбал». Сторонники экс-главы региона попытались сделать парням замечание.

- Что значит задолбал? Вам что сделал Фургал? – говорили сторонники экс-главы региона.

На вопросы и замечания очевидцев двое неизвестных протестующих не реагировали. Рассмотреть лица ребят также оказалось невозможно.

Событие сразу же поспешили обсудить пользователи соцсетей. Комментаторы разделились на три условных лагеря: тех, кто поддерживает ребят, шутников и сторонников экс-губернатора.

- Гюльчатай, открой лицо.

- Согласован, интересно?

Кроме того, судя по видеозаписи, недалеко от тех, кого Фургал «задолбал», стоит сторонник экс-губернатора с транспарантом в поддержку бывшего чиновника.

Бывшего губернатора задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции. В изоляторе Фургал заболел коронавирусом и очень тяжело его перенес. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

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