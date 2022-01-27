Бельгийская 19-летняя летчица, совершившая одиночную кругосветку, поставила мировой рекорд

Зару Резерфорд с почестями встречают дома. Фото: fly.zolo

Зара Резерфорд - 19-летняя летчица из Бельгии - около недели назад завершила свое пятимесячное кругосветное одиночное путешествие на сверхлегком самолете «Акула», развивающем скорость до 300 км/ч. Девушка вернулась в свой родной город Кортрейк, где ее встретили члены семьи, журналисты и болельщики. А четыре самолета бельгийской пилотажной группы «Красные дьяволы» сопровождали путешественницу при посадке.

Долгожданное возвращение домой. Фото: fly.zolo

- Несколько дней назад я стала самой молодой женщиной, совершившей в одиночку кругосветку! Это были действительно долгие пять месяцев. Я так счастлива, что наконец вернулась домой, - написала счастливая Зара Резерфорд на своей страничке в Instagram.

Кроме того, Зара установила мировой рекорд Гиннесса как самая молодая женщина, совершившая одиночное кругосветное путешествие на самолете, которое длилось 199 дней или пять месяцев.

Согласно требованиям мирового рекорда Гиннеса, Зара должна была облететь две противоположные точки на земном шаре. 3 сентября 2021 года летчица посетила первую такую точку - город Кибдо в Колумбии, а 21 декабря путешественница посетила Джакарту в Индонезии. Также Зара является первой бельгийкой, совершившей кругосветное путешествие в одиночку.

- С большой радостью мы восприняли новость о том, что наша Зара долетела наконец-то до своего конечного пункта путешествия. Зафиксирован мировой рекорд, что это самая молодая летчица, которая когда-либо совершила такой кругосветный перелет на легкомоторном самолете. Чувствуется радость от того, что мы были немножко причастны к этому процессу, а также, что нам удалось в Хабаровске пообщаться с Зарой и устроить русскую вечеринку. Мы уверены, что память о России останется у Зары навсегда. Она обещала вернуться и совершить еще более длительное путешествие, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Жукова, директор Союза деловых женщин Хабаровского края.

Сертификаты с рекордами. Фото: fly.zolo

За пять месяцев своего грандиозного путешествия Зара пролетела 52 тысячи километров, проведя 260 часов в воздухе. За все время в пути девушка совершила 71 взлет и посадку, посетила пять континентов и 41 страну. А самый длинный перелет составил две тысячи километров.

Самая высокая температура в полете составила плюс 36 градусов, когда Зара летела над Колумбией, а самая низкая оказалась над Аяном и Сибирью - минус 25 градусов, ночью же воздух охлаждался до минус 35 градусов.

Во время пресс-конференции отважная летчица отметила, что труднее всего ей пришлось во время полета над Дальним Востоком и Сибирью. Девушка опасалась, что мотор от мороза может заглохнуть прямо в воздухе. Поэтому на земле двигатель пришлось прикрывать тканью. А в Магадане самолет очищали от наледи.

Карта с маршрутом. Фото: fly.zolo

В России бельгийская летчица провела немалую часть своего путешествия - 41 день. За это время Зара Резерфорд на неделю застревала в Магадане, затем три недели в Аяне и пару дней провела в Хабаровске. В основном задержки были из-за погодных условий.

Своим полетом Зара хотела побудить девушек во всем мире осуществить свои мечты и сократить гендерный разрыв в авиации, науке, технике, инженерии и математике.

Кругосветный перелет начался 18 августа 2021 года, а завершился 21 января 2022 года.

Зара над Бельгией. Фото: fly.zolo

Напомним, Зара Резерфорд - 19-летняя летчица из Бельгии, совершающая кругосветку, прилетела в Хабаровск во вторник 30 ноября 2021 года. Девушку встретили с аплодисментами и одобрительными возгласами представители Союза деловых женщин Хабаровского края. Сразу по прибытии Зара сказала, что полет до Хабаровска прошел спокойно.

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