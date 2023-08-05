Жизнь унесла непонятная болезнь: напавший на охотоведа амурский тигр умер в центре реабилитации под Хабаровском

Тигр стал отказываться от пищи и воды, появилась летаргия Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Второй конфликтный амурский тигр из Хабаровского края умер в центре реабилитации. Самец был отловлен после нападения на инспектора охотнадзора. Мужчина смог отбиться от хищника и выжить, зверь попал в специальный центр, где должен был восстановиться.

УБИЙСТВО И ПОБЕГ

Амурский тигр напал на охотоведа 12 июля в окресностях села Маяк (Нанайский район). Хищник забрался на участок, убил собаку и утащил ее в лес. Хозяин погибшего пса обратился к охотнадзору, чтобы инспекторы решили, что делать со зверем.

Охотоведы стали искать тигра, один из них пошел по следу хищника в тайгу. Мужчина смог найти зверя - он застал его с собакой в зубах. Хищник, вероятно, решил, что человек хочет отобрать у него добычу, и напал. Тигр вцепился в ногу инспектору.

Мужчина смог спугнуть зверя и остаться живым. Он получил рваные раны ноги. Тигр сбежал, его искали почти две недели. 25 июля хищника отловили и отвезли в центр реабилитации «Утес» под Хабаровском.

«СГОРЕЛ»

Осмотр показал: у зверя на верхней челюсти нет одного клыка, остальные обломаны. У тигра была средняя степень истощения. По словам специалистов, тигр с такими травмами может успешно охотиться. Причины поведения хищника должны были установить во время реабилитации.

Но сделать этого не успели. Амурский тигр умер в центре реабилитации 4 августа. Причины пока неизвестны. Труп зверя будет направлен на экспертизу, где установят, от чего скончался хищник.

- Тяжелое, но стабильное после отлова состояние хищника начало резко ухудшаться несколько дней назад. Он стал отказываться от пищи и воды, появилась летаргия. По неизвестной пока причине зверь «сгорел» менее, чем за два дня, - прокомментировали в центре «Амурский тигр».

КОНФЛИКТНЫЕ СОБРАТЬЯ

Тигр проходил реабилитацию в вольере, где до него жил собрат из города Вяземский. Хищник тоже кормился собаками. Осмотр показал, что у зверя травма лапы, которая, вероятно, мешала ему полноценно охотиться. В «Утесе» тигру было тесно, из-за чего он обленился и потолстел. Его отправили в Приморье.

В «Утесе» остается тигрица, которая убивала псов в селе Арсеньево (Хабаровский край). 18 февраля она залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. У хищницы нет никаких травм.

ПОСТРАДАВШИЕ ЛЮДИ

В 2023 году жертвами амурских тигров стали трое человек в Хабаровском крае. Первое нападение было на 19-летнего Сергея. 12 февраля хищник запрыгнул через окно в охотничий домик и чуть не убил парня. Тигра застрелил друг Сергея. Охотник выжил, ему ампутировали левую руку.

Второе нападение было зафиксировано рядом с поселком Мухен 28 марта. Амурский тигр едва не утащил в тайгу тракториста, который чинил технику на деляне. Мужчину отбили другие работники. Аналогичная ситуация произошла в поселке Золотой 30 июня. Жертвой зверя стал вальщик леса. Его также спасли коллеги, размахивая бензопилой перед носом тигра.

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