Определен размер выплат семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Вертолет авиакомпании «Витязь Аэро» вез 13 туристов на экскурсию в Южно-Камчатском заказнике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все пассажиры и члены экипажа вертолета, который упал в озеро на Камчатке, были застрахованы. Напомним, что 12 августа Ми-8 с туристами на борту ударился об воду. На борту находились 16 человек, выжила половина.

Вертолет авиакомпании «Витязь Аэро» вез 13 туристов на экскурсию в Южно-Камчатском заказнике. Остановка планировалась в районе Курильского озера. По предварительным данным, вертолет заходил на посадку в тумане и рухнул в водоем. Воздушное судно затонуло, спастись удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам.

Вертолет находится на глубине 137 метров, температура воды - около +6 градусов. Специалисты полагают, что остальные восемь человек погибли. Среди них семеро туристов, их семьям выплатят по 2,025 миллиона рублей. Также пропавшим без вести числится один член экипажа, его родственники получат два миллиона рублей.

Пострадавшим пассажирам Ми-8 страховая компания выплатит по два миллиона рублей. Размер компенсации выжившим членам экипажа будет определен в зависимости от полученных травм. Также деньги выплатит авиакомпания.

- Руководством «Витязь-Аэро» прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании. Мы находимся на связи с МЧС, психологами, которые работают с родственниками пассажиров. Авиакомпания готова предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родственников потерпевших. При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших, - рассказал Дмитрий Черных, исполнительный директор «Витязь Аэро».

На Курильском озере продолжается поисковая операция, к которой привлечены водолазы ТОФ и сотрудники заказника. С помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров. Разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов.

Свою проверку организовала транспортная прокуратура. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Капитальный ремонт рухнувшего Ми-8 с бортовым номером 24744 был проведен в 2020 году. На 12 августа налет борта составлял 430 часов.

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