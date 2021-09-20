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Политика20 сентября 2021 4:29

Определен победитель на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Обработано почти 100 процентов протоколов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Определен победитель на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Определен победитель на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Избирком подвел итоги выборов губернатора Хабаровского края после обработки 99,75 процента протоколов. Напомним, что жители в течение трех дней выбирали нового главу региона. В губернаторской гонке участвовали четыре кандидата. Для победы одному из них необходимо набрать 50 процентов плюс один голос.

Голоса распределились следующим образом: первое место занял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР). Он набрал 56,81 процента голосов. Если в человеческом выражении, то действующего главу региона предпочли 235607 избирателей.

«Серебро» у журналиста Марины Ким («Справедливая Россия – За правду») – 25,39 процента (105283 голоса). Третье место занял Владимир Парфенов с результатом 10,02 процента (41564 голоса). Замыкает список Бабек Мамедов, он набрал 3,53 процента (14643 голоса).

Не введены в систему протоколы с двух избирательных участков, однако их данные вряд ли смогут повлиять на итоги голосования. Избирком Хабаровского края объявит окончательные результаты 21 сентября. После у победителя губернаторской гонки будет пять дней на то, чтобы прекратить обязанности, препятствующие вступлению в должность. Затем пройдет инаугурация, а правительство региона уйдет в отставку.

Явка на выборах 2021 в Хабаровском крае предварительно составила 43,81 процента – проголосовало 418598 человек. На предыдущей губернаторской кампании свою гражданскую позицию изъявили 36,09 процента (первый тур) и 47,49 процента (второй тур). Серьезных нарушений на выборах 2021 в Хабаровском крае не зафиксировано.

- Мы старались реагировать на любую информацию, которая мешала организации избирательного процесса. Жалоб было минимальное количество, по каждой мы проводили проверки. Для себя фиксировали как неправильное понимание требований законодательства, фейковые обращения и незначительно число претензий, имеющих под собой основания. Если и были нарекания, то они носили технический характер и не влияли на искажение воли избирателей, - сказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

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