Определен победитель на выборах губернатора Хабаровского края 2021 Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Избирком подвел итоги выборов губернатора Хабаровского края после обработки 99,75 процента протоколов. Напомним, что жители в течение трех дней выбирали нового главу региона. В губернаторской гонке участвовали четыре кандидата. Для победы одному из них необходимо набрать 50 процентов плюс один голос.

Голоса распределились следующим образом: первое место занял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР). Он набрал 56,81 процента голосов. Если в человеческом выражении, то действующего главу региона предпочли 235607 избирателей.

«Серебро» у журналиста Марины Ким («Справедливая Россия – За правду») – 25,39 процента (105283 голоса). Третье место занял Владимир Парфенов с результатом 10,02 процента (41564 голоса). Замыкает список Бабек Мамедов, он набрал 3,53 процента (14643 голоса).

Не введены в систему протоколы с двух избирательных участков, однако их данные вряд ли смогут повлиять на итоги голосования. Избирком Хабаровского края объявит окончательные результаты 21 сентября. После у победителя губернаторской гонки будет пять дней на то, чтобы прекратить обязанности, препятствующие вступлению в должность. Затем пройдет инаугурация, а правительство региона уйдет в отставку.

Явка на выборах 2021 в Хабаровском крае предварительно составила 43,81 процента – проголосовало 418598 человек. На предыдущей губернаторской кампании свою гражданскую позицию изъявили 36,09 процента (первый тур) и 47,49 процента (второй тур). Серьезных нарушений на выборах 2021 в Хабаровском крае не зафиксировано.

- Мы старались реагировать на любую информацию, которая мешала организации избирательного процесса. Жалоб было минимальное количество, по каждой мы проводили проверки. Для себя фиксировали как неправильное понимание требований законодательства, фейковые обращения и незначительно число претензий, имеющих под собой основания. Если и были нарекания, то они носили технический характер и не влияли на искажение воли избирателей, - сказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Фейки про нарушения и рывок явки: как проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы 2021 в Хабаровском крае

Регион не попал в список злостных нарушителей (подробнее)

Экзитпол: определен лидер на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Разрыв между первым и вторым местом, по предварительным подсчетам, - больше 37 процентов (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 18:00

Все избирательные участки в регионе завершили работу, озвучены предварительные данные (подробнее)

Выборы 2021 в Хабаровском крае: за кого голосовать, как найти участок

Жители региона на выборах 2021 определятся с губернатором и депутатами в Госдуму (подробнее)

Наблюдатели рассказали о первых нарушениях в ходе выборов 2021 в Хабаровском крае

В первый день голосования выявлено несколько подозрительных случаев (подробнее)

На выборах 2021 в Хабаровском крае смогут проголосовать люди без регистрации

Об этом заявил председатель крайизбиркома Денис Кузьменко (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20:00

Председатель крайизбиркома Денис Кузьменко заявил об электоральном рывке (подробнее)

Избирательный процесс в Хабаровском крае пытались дестабилизировать - Галина Кононенко

Координатор центра общественного наблюдения на выборах отчитываясь в конце второго дня голосования о деятельности мобильных групп, сделала громкое заявление (подробнее)