Михаил Дегтярев набирает больше 57 процентов на выборах губернатора Хабаровского края 2021

В губернаторской гонке участвуют четыре кандидата Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжается подсчет голосов за кандидатов в губернатора региона. В гонке участвуют четыре кандидата. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 50 процентов плюс один голос.

По данным ЦИК, обработано 60,42 процента протоколов. По предварительным подсчетам, лидирует врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР). За него проголосовало 57,64 процента избирателей.

На втором месте Марина Ким («Справедливая Россия - За правду») с предварительным результатом в 24,47 процента. Владимир Парфенов («Партия пенсионеров») набирает 10,25 процента голосов, Бабек Мамедов («Родина») - 3,33 процента.

Жители региона голосовали за губернатора Хабаровского края 2021 три дня: 17, 18 и 19 сентября. Предварительная явка составила 40,7 процента. Нарушений не зафиксировано, все сообщения оказались фейком.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Фейки про нарушения и рывок явки: как проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы 2021 в Хабаровском крае

Регион не попал в список злостных нарушителей (подробнее)

Экзитпол: определен лидер на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Разрыв между первым и вторым местом, по предварительным подсчетам, - больше 37 процентов (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 18:00

Все избирательные участки в регионе завершили работу, озвучены предварительные данные (подробнее)

Выборы 2021 в Хабаровском крае: за кого голосовать, как найти участок

Жители региона на выборах 2021 определятся с губернатором и депутатами в Госдуму (подробнее)

Наблюдатели рассказали о первых нарушениях в ходе выборов-2021 в Хабаровском крае

В первый день голосования выявлено несколько подозрительных случаев (подробнее)

На выборах-2021 в Хабаровском крае смогут проголосовать люди без регистрации

Об этом заявил председатель крайизбиркома Денис Кузьменко (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20.00

Председатель крайизбиркома Денис Кузьменко заявил об электоральном рывке (подробнее)

Избирательный процесс в Хабаровском крае пытались дестабилизировать - Галина Кононенко

Координатор центра общественного наблюдения на выборах отчитываясь в конце второго дня голосования о деятельности мобильных групп, сделала громкое заявление (подробнее)