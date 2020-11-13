Хабаровский «Амур» перед матчем с минским «Динамо» остался без нападающего Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как сообщили в пресс-службе хабаровского клуба, Артем Железков - 21-летний нападающий «Амура», получивший травму в матче с питерским СКА, накануне перенес операцию и выбыл из обоймы на весьма долгий срок.

- Нападающий пропустит оставшуюся часть чемпионата, - отметили в пресс-службе. - Мы желаем ему скорейшего восстановления.

Тем не менее пауза на Евротур в чемпионате Континентальной хоккейной лиги закончилась, и хабаровчане готовятся принять на своем льду минское «Динамо». В лазарете «тигров» помимо Артема находятся Михал Йордан и Александр Кузнецов, которые вынуждены будут пропустить эту игру.

У белорусов тоже не все в порядке - болеет Крэйг Вудкрофт, главный тренер «бело-голубых», в листе травмированных минчан находятся лидеры атаки - Френсис Паре и Роб Клинкхаммер. Впрочем, «Динамо» это не помешало показать отличную игру с «Сибирью», выиграв с разгромным счетом - 6:0.

Матч, который состоится сегодня в «Платинум-Арене», будет интересным, обе команды в последнее время показывают весьма результативный хоккей, к тому же во время перерыва в чемпионате «Амур» существенно усилил свою линию атаки, взяв сразу пять новых форвардов. Возможно, во время сегодняшнего матча мы увидим кого-то из них на льду, если, конечно, Сергей Светлов примет такое решение.

К сожалению, игра пройдет без зрителей - в Хабаровском крае из-за сложной эпидемической ситуации продолжают действовать ограничения на посещение спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, проходящих в закрытых помещениях. Посмотреть встречу можно будет в эфире одной из хабаровских телекомпаний.

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